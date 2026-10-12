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Преступления Происшествия

"Обманули на десятки миллионов": появились подробности махинаций в "АктивКапиталБанке"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перед судом Ленинского района Самары предстали Антон Выборнов, Алексей Саплинов и Елена Сизова. Их обвиняют в махинациях с выдачей невозвратных кредитов в позже рухнувшем "АктивКапиталБанке". Тем временем суд опубликовал еще один приговор по аналогичному делу с деталями махинаций.

Напомним, по версии следствия, замначальника кредитного управления АО "АктивКапиталБанк", а в последующем зампредседателя правления банка вступил в сговор с начальником кредитного управления и еще одним человеком не из числа банковских служащих. Махинации длились с 2015 по 2018 год. Вменяют в вину предприимчивым работникам банка выдачу 21 заведомо невозвратного кредита на имя номинальных заемщиков. А общая сумма похищенного достигает 68 млн рублей.

Обвиняемые — Саплинов, Сизова и Выборнов. Их дело сейчас рассматривает суд Ленинского района Самары. Ранее также сообщалось, что накануне банкротства банка выдавались технические кредиты. При этом были упомянуты председатель совета директоров и предправления Григорий Оганесян, член совета директоров Диляра Селезнева, члены правления Виктор Хенкин, Денис Чемирис, Алексей Кошарский и Алексей Саплинов. Лицензию у "АктивКапиталБанка" отозвали в 2018 году. Причиной АСВ называло то, что руководители банка проводили операции, направленные на вывод значительной части активов. Последнее приводило к ухудшению финансового состояния банка и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.

Пока активно идут разбирательства, суд опубликовал один уже вынесенный ранее приговор Алексею Саплинову за аналогичное мошенничество в банке. Судя по опубликованным материалам, Саплинов на тот момент был зампредом правления банка.

Согласно приговору, Саплинов, реализуя преступный умысел, используя с корыстной целью свое служебное положение и доверительные отношения с членами Кредитного комитета, проголосовал при рассмотрении заявки за возможность предоставления заявителю кредитной линии на сумму 70 000 000 рублей сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 14% годовых, с целевым использованием кредитных средств "на расчеты с контрагентами, бюджетными и внебюджетными фондами, выплата заработной платы, иные платежи, связанные с осуществлением текущей деятельности". Таким образом Саплинов обеспечил вынесение положительного решения Кредитного комитета, отраженного в кредитном разрешении об открытии кредитной линии.

Как следует из решения суда, члены Кредитного комитета, в том числе зампредправления, начальник юридического управления, директор департамента корпоративного бизнеса, начальник отдела по работе с залогами управления по работе с активами, начальник службы безопасности, начальник кредитного управления, в чьи рабочие обязанности входили проверка и рассмотрение кредитной заявки заемщика, заблуждаясь относительно истинных преступных намерений Саплинова и на тот момент неустановленных лиц, путем свободного голосования приняли решение о предоставлении кредитной линии на сумму 70 000 000 рублей. Кредит был ничем не обеспечен, фирма-заемщик деятельность не вела, договор одобрили за несколько дней до отзыва лицензии. В итоге в рамках договора более 64 млн были выведены и похищены. Позже Саплинова приговорили к 4 годам колонии общего режима за один эпизод мошенничества.

Следующее заседание по новому уголовному делу Саплинова и его товарищей судья Анна Грицык проводит на этой неделе.

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