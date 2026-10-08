В Самаре задержали мигранта с поддельными документами, который пытался подкупить полицию

Самарские транспортные полицейские задержали иностранного гражданина, подозреваемого в совершении преступлений, сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

На жд-станции Пятилетка правоохранители попросили 35-летнего иностранца предъявить документы. В ходе проверки полицейские установили, что гражданин нарушил миграционное законодательство РФ. Его задержали и доставили в полицию, где выяснилось, что документы у него поддельные.

Чтобы на него не составляли административный протокол и не привлекали к уголовной ответственности, мигрант попытался подкупить полицию и дать 15 тыс. рублей. Это усугубило положение задержанного. В итоге на него составили протокол по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ", а также возбудили уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Кроме того, Самарский следственный отдел на транспорте ЦМСУТ СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Дача взятки".

"Решением суда подозреваемому в совершении преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.