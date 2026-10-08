Более 11 лет селянин незаконно получал пенсию по инвалидности

Житель Шенталинского района незаконно получал пенсию по инвалидности II группы и присвоил свыше 1,8 млн рублей. По итогам рассмотрения уголовного дела мужчина признан виновным в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
С 2014 по 2025 год мужчина, использовав подложные документы, незаконно получил свыше 1,8 млн рублей бюджетных средств.
Суд вынес приговор: три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденного взыщут всю сумму ущерба.
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а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц