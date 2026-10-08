Более 11 лет селянин незаконно получал пенсию по инвалидности

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Житель Шенталинского района незаконно получал пенсию по инвалидности II группы и присвоил свыше 1,8 млн рублей. По итогам рассмотрения уголовного дела мужчина признан виновным в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.