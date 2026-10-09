Тольяттинец предстанет перед судом за передачу карты мошенникам

В Тольятти будут судить 35‑летнего мужчину за передачу банковской карты из корыстной заинтересованности, сообщает региональная прокуратура.

Следствие установило, что в январе 2026 г. фигурант из корыстных побуждений передал карту и доступ к мобильному банку знакомому для дальнейшей передачи неустановленным лицам. В итоге эти платежные инструменты затем использовали злоумышленники, которые провели неправомерные операции на сумму свыше 1,4 млн рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение; дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.