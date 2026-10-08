Директор строительной фирмы пойдет под суд за хищение более 36 млн руб. у граждан

В Самарской области будут судить директора стройкомпании, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ).

Как сообщает прокуратура Самарской области, по версии следствия, с декабря 2023 г. по январь 2025 г. мужчина заключил договоры подряда на строительство частных домов с девятью гражданами. Он получал деньги, в том числе кредитные средства и материнский капитал, но не собирался исполнять обязательства. Работы выполнены не были, а деньгами обвиняемый распоряжался по своему усмотрению.

По данным Волга Ньюс, речь идет об Олеге Ушакове, возглавлявшем компанию "Кирстрой".

Среди пострадавших социально уязвимые семьи: многодетные, мать‑одиночка, семья предпенсионеров, семья офицера Росгвардии, молодая семья, где отец без вести пропал на СВО, а также жители Татарстана. Для трех семей строящийся дом был единственным жильем.

29 ноября 2024 г. оставшиеся без домов люди обратились в полицию. 22 июля 2025 г. в СЧ по РОПД СУ У МВД России по Самаре было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководства ООО "Кирстрой" по факту мошенничества.

Пострадавшие рассказывали, что застройщик изначально вводил их в заблуждение: обещал построить дома с теплым контуром и коммуникациями за 4-7 месяцев, а затем вынуждал подписывать допсоглашения и доплачивать наличными (от 200 до 800 тыс. рублей) под угрозой отказа от строительства.

Банки перечислили подрядчику около 20 млн рублей, при этом, по данным потерпевших, отчитался он лишь примерно за 1 млн на каждом объекте. Сейчас семьи продолжают выплачивать ипотеку за жилье, которое так и не построили; дом матери‑одиночки по результатам экспертизы подлежит разбору.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары. На часть уставного капитала фирмы и личные счета обвиняемого наложен арест.