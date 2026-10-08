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Преступления Происшествия

Директор строительной фирмы пойдет под суд за хищение более 36 млн руб. у граждан

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области будут судить директора стройкомпании, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ).

Фото: предоставлено пострадавшими

Как сообщает прокуратура Самарской области, по версии следствия, с декабря 2023 г. по январь 2025 г. мужчина заключил договоры подряда на строительство частных домов с девятью гражданами. Он получал деньги, в том числе кредитные средства и материнский капитал, но не собирался исполнять обязательства. Работы выполнены не были, а деньгами обвиняемый распоряжался по своему усмотрению.

По данным Волга Ньюс, речь идет об Олеге Ушакове, возглавлявшем компанию "Кирстрой".

Среди пострадавших социально уязвимые семьи: многодетные, мать‑одиночка, семья предпенсионеров, семья офицера Росгвардии, молодая семья, где отец без вести пропал на СВО, а также жители Татарстана. Для трех семей строящийся дом был единственным жильем.

29 ноября 2024 г. оставшиеся без домов люди обратились в полицию. 22 июля 2025 г. в СЧ по РОПД СУ У МВД России по Самаре было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководства ООО "Кирстрой" по факту мошенничества.

Пострадавшие рассказывали, что застройщик изначально вводил их в заблуждение: обещал построить дома с теплым контуром и коммуникациями за 4-7 месяцев, а затем вынуждал подписывать допсоглашения и доплачивать наличными (от 200 до 800 тыс. рублей) под угрозой отказа от строительства.

Банки перечислили подрядчику около 20 млн рублей, при этом, по данным потерпевших, отчитался он лишь примерно за 1 млн на каждом объекте. Сейчас семьи продолжают выплачивать ипотеку за жилье, которое так и не построили; дом матери‑одиночки по результатам экспертизы подлежит разбору.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары. На часть уставного капитала фирмы и личные счета обвиняемого наложен арест.

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Последние комментарии

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

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