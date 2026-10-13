Жителя Самарской области поймали на незаконном хранении оружия и боеприпасов

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В Сергиевском районе Самарской области местного жителя задержали за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области