Силовики задержали ОПГ "Шуваевых" за похищение дизеля

В Самарской области вскрыли группировку, которая занималась хищением дизельного топлива. Ее организаторы и ряд участников уже подпали под уголовные дела.
Правоохранители вычисли участников ОПГ "Шуваевых". Их подозревают в организации хищения дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода "Уфа Западное направление" АО "Транснефть-Дружба". Трубопровод проложен по территории Безенчукского района Самарской области. По данным источников Волга Ньюс, арестованы 10 участников ОПГ, из них двое являются лидерами группировки.
Сотрудники Следственного комитета также установили каналы сбыта и легализации похищенного нефтепродукта. Кроме того, вычислили и других участников преступной группы, двое из которых объявлены в федеральный и межгосударственный розыск. В ходе оперативного сопровождения уголовных дел установлен ущерб дочернему обществу государственной компании ПАО "Транснефть" в размере 133 млн рублей.
В ОМВД России по Безенчукскому району Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч.3 ст. 158 УК России ("Кража"). А в СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по п. "а", "б" ч.4 ст. 215.3 УК России ("Самовольное подключение к нефтепродуктопроводам"). Расследование продолжается.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц