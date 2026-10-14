Силовики задержали ОПГ "Шуваевых" за похищение дизеля

В Самарской области вскрыли группировку, которая занималась хищением дизельного топлива. Ее организаторы и ряд участников уже подпали под уголовные дела.

Правоохранители вычисли участников ОПГ "Шуваевых". Их подозревают в организации хищения дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода "Уфа Западное направление" АО "Транснефть-Дружба". Трубопровод проложен по территории Безенчукского района Самарской области. По данным источников Волга Ньюс, арестованы 10 участников ОПГ, из них двое являются лидерами группировки.

Сотрудники Следственного комитета также установили каналы сбыта и легализации похищенного нефтепродукта. Кроме того, вычислили и других участников преступной группы, двое из которых объявлены в федеральный и межгосударственный розыск. В ходе оперативного сопровождения уголовных дел установлен ущерб дочернему обществу государственной компании ПАО "Транснефть" в размере 133 млн рублей.

В ОМВД России по Безенчукскому району Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч.3 ст. 158 УК России ("Кража"). А в СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по п. "а", "б" ч.4 ст. 215.3 УК России ("Самовольное подключение к нефтепродуктопроводам"). Расследование продолжается.