Самарчанку обвиняют в передаче взятки за зачисление в вуз

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В Самаре местная жительница стала фигуранткой уголовного дела по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере"). Об этом сообщает региональное СУ СК.