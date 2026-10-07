Полиция Тольятти разыскивает мужчину, укравшего чужой рюкзак

В сентябре в полицию Центрального района Тольятти обратилась местная жительница. Она сообщила, что когда была в кафе на ул. Победы, 29а, у нее кто-то украл рюкзак. Сумму ущерба она оценила в 16 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители по камерам составили фоторобот подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Разыскивается мужчина: на вид 55–60 лет, ростом 160–165 сантиметров, среднего телосложения, с седыми волосами. Был одет в куртку черного цвета, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой и бейсболку черного цвета.
Сотрудники полиции просят очевидцев произошедшего, а также граждан, располагающих информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить сведения в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-49-51, 8 996 727-06-53, 112. Конфиденциальность гарантирована.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц