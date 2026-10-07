Самарская пенсионерка передала лже-брокеру 1,3 млн рублей

В полицию Самары обратилась 82-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По словам женщины, она решила открыть инвестиционный счет в банке, после чего ей позвонил "брокер" с заманчивым предложением о получении крупного дохода от инвестирования денег. Неизвестный рассказал женщине, в какие акции необходимо вкладываться в настоящее время, чтобы получить совсем скоро большую прибыль.

Женщина, плохо разбирающаяся в вопросах инвестирования, поддалась на уловки афериста. Не проверив легитимность "брокерской фирмы" и следуя инструкции злоумышленника, пенсионерка сняла со своих счетов все сбережения, дополнительно заняв у соседей и родственников около 90 тыс. рублей, и перевела на реквизиты, указанные незнакомцем.

Спустя некоторое время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем "брокерской фирмы", женщина не смогла. Попытки связаться с "брокером" также не увенчались успехом. Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.