Самарская пенсионерка передала лже-брокеру 1,3 млн рублей

В полицию Самары обратилась 82-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По словам женщины, она решила открыть инвестиционный счет в банке, после чего ей позвонил "брокер" с заманчивым предложением о получении крупного дохода от инвестирования денег. Неизвестный рассказал женщине, в какие акции необходимо вкладываться в настоящее время, чтобы получить совсем скоро большую прибыль.
Женщина, плохо разбирающаяся в вопросах инвестирования, поддалась на уловки афериста. Не проверив легитимность "брокерской фирмы" и следуя инструкции злоумышленника, пенсионерка сняла со своих счетов все сбережения, дополнительно заняв у соседей и родственников около 90 тыс. рублей, и перевела на реквизиты, указанные незнакомцем.
Спустя некоторое время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем "брокерской фирмы", женщина не смогла. Попытки связаться с "брокером" также не увенчались успехом. Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.
Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц