Селянин из Похвистнево хранил дома маковую солому

В Самарской области будут судить 61-летнего жителя Похвистневского района, в доме которого обнаружили и изъяли порядка 205 г маковой соломы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В августе в полицию Похвистнево сообщили, что ранее судимый за хранение наркотиков владелец частного дома в одном из сельских поселений может быть причастен к незаконному употреблению наркотиков.

Правоохранители со служебной собакой осмотрели дом селянина, надворные постройки и прилегающую территорию. В сарае оказались части растений. Экспертизой было установлено, что это 205 граммов маковой соломы.

На мужчину возбудили уголовное дело. Тот сообщил, что нарвал и высушил дикорастущие травы только для собственного употребления, В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом.