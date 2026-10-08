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Преступления Происшествия

Селянин из Похвистнево хранил дома маковую солому

ПОХВИСТНЕВО. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области будут судить 61-летнего жителя Похвистневского района, в доме которого обнаружили и изъяли порядка 205 г маковой соломы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В августе в полицию Похвистнево сообщили, что ранее судимый за хранение наркотиков владелец частного дома в одном из сельских поселений может быть причастен к незаконному употреблению наркотиков.

Правоохранители со служебной собакой осмотрели дом селянина, надворные постройки и прилегающую территорию. В сарае оказались части растений. Экспертизой было установлено, что это 205 граммов маковой соломы.

На мужчину возбудили уголовное дело. Тот сообщил, что нарвал и высушил дикорастущие травы только для собственного употребления, В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом.

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