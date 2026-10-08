Селянин из Похвистнево хранил дома маковую солому

В Самарской области будут судить 61-летнего жителя Похвистневского района, в доме которого обнаружили и изъяли порядка 205 г маковой соломы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В августе в полицию Похвистнево сообщили, что ранее судимый за хранение наркотиков владелец частного дома в одном из сельских поселений может быть причастен к незаконному употреблению наркотиков.
Правоохранители со служебной собакой осмотрели дом селянина, надворные постройки и прилегающую территорию. В сарае оказались части растений. Экспертизой было установлено, что это 205 граммов маковой соломы.
На мужчину возбудили уголовное дело. Тот сообщил, что нарвал и высушил дикорастущие травы только для собственного употребления, В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц