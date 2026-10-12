16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Обманули на десятки миллионов": появились подробности махинаций в "АктивКапиталБанке" В Челно-Вершинском районе пьяный водитель пытался подкупить полицейских дровами В Ставропольском районе несовершеннолетняя отдала мошеннику валюту и ювелирные изделия на 2 млн рублей Тольяттинец предстанет перед судом за передачу карты мошенникам Тольяттинец похитил продукты из магазина, а затем выкинул их, спасаясь от погони полиции

Преступления Происшествия

В Челно-Вершинском районе пьяный водитель пытался подкупить полицейских дровами

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области полиция задержала водителя, пытавшегося избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В августе в Челно-Вершинском районе сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль, двигавшийся с нарушением траектории движения.

Полицейские выяснили, что 31-летний водитель — ранее не судимый местный житель — был пьян, а документов при себе не имел. Его отстранили от управления машиной и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения.

"При прохождении процедуры с использованием алкотестера у водителя полицейские выявили содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,81 мг/л, что превышает предельно допустимую норму содержания алкоголя более чем в 5 раз", — отмечается в сообщении.

Во время оформления административного материала селянин попытался подкупить правоохранителей. Он предложил машину дров и 15 тысяч рублей каждому за непривлечение к ответственности.

Госавтоинспекторы отказались от взятки, предупредили правонарушителя об ответственности и доложили своему руководителю о противоправном предложении. Местного жителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения сельскому жителю постановлением суда назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишения водительского удостоверения на 1,5 года. Кроме того, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.3 КоАП РФ, должностным лицом Госавтоинспекции вынесено постановление о наложении на мужчину штрафа в размере 500 рублей.

Материалы по факту предложения незаконного вознаграждения, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственные органы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1