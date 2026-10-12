В Челно-Вершинском районе пьяный водитель пытался подкупить полицейских дровами

В Самарской области полиция задержала водителя, пытавшегося избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В августе в Челно-Вершинском районе сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль, двигавшийся с нарушением траектории движения.

Полицейские выяснили, что 31-летний водитель — ранее не судимый местный житель — был пьян, а документов при себе не имел. Его отстранили от управления машиной и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения.

"При прохождении процедуры с использованием алкотестера у водителя полицейские выявили содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,81 мг/л, что превышает предельно допустимую норму содержания алкоголя более чем в 5 раз", — отмечается в сообщении.

Во время оформления административного материала селянин попытался подкупить правоохранителей. Он предложил машину дров и 15 тысяч рублей каждому за непривлечение к ответственности.

Госавтоинспекторы отказались от взятки, предупредили правонарушителя об ответственности и доложили своему руководителю о противоправном предложении. Местного жителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения сельскому жителю постановлением суда назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишения водительского удостоверения на 1,5 года. Кроме того, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.3 КоАП РФ, должностным лицом Госавтоинспекции вынесено постановление о наложении на мужчину штрафа в размере 500 рублей.

Материалы по факту предложения незаконного вознаграждения, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственные органы.