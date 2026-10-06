Полиция поймала афериста из Тольятти, разбогатевшего за чужой счет на 450 тыс. рублей

В сентябре в полицию Волжского района обратился 23-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Потерпевший увидел онлайн-объявление о продаже автомагнитолы и написал продавцу. Дальше общение перешло в мессенджер. Неизвестный предложил оплатить стоимость товара, доставку, а затем и его хранение на маркетплейсе. В переписке продавец указал счет для перевода денег. Однако, оплатив товар, покупатель так и не получил посылки. Кроме того, неизвестный под различными предлогами одалживал у пострадавшего деньги. Когда злоумышленник перестал выходить на связь, пострадавший обратился в полицию.
Правоохранители установили личность подозреваемого - 24-летнего тольяттинца, ранее судимого за аналогичное преступление. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что полученные от пострадавшего деньги он потратил на собственные нужды, а автомагнитолы у него не было изначально. Также злоумышленник рассказал, каким образом убедил жителя Волжского района, что сделает ставки в букмекерской конторе и вернет деньги с процентами. Пострадавший осуществил несколько денежных переводов на указанный тольяттинцем счет. Общая сумма ущерба, причиненная жителю Волжского района, составила 450 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках