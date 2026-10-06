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Преступления Происшествия

Полиция поймала афериста из Тольятти, разбогатевшего за чужой счет на 450 тыс. рублей

САМАРА.6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре в полицию Волжского района обратился 23-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Потерпевший увидел онлайн-объявление о продаже автомагнитолы и написал продавцу. Дальше общение перешло в мессенджер. Неизвестный предложил оплатить стоимость товара, доставку, а затем и его хранение на маркетплейсе. В переписке продавец указал счет для перевода денег. Однако, оплатив товар, покупатель так и не получил посылки. Кроме того, неизвестный под различными предлогами одалживал у пострадавшего деньги. Когда злоумышленник перестал выходить на связь, пострадавший обратился в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемого - 24-летнего тольяттинца, ранее судимого за аналогичное преступление. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что полученные от пострадавшего деньги он потратил на собственные нужды, а автомагнитолы у него не было изначально. Также злоумышленник рассказал, каким образом убедил жителя Волжского района, что сделает ставки в букмекерской конторе и вернет деньги с процентами. Пострадавший осуществил несколько денежных переводов на указанный тольяттинцем счет. Общая сумма ущерба, причиненная жителю Волжского района, составила 450 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Гид потребителя

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