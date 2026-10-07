Деньги на помощь тяжелобольным пошли в частный карман: в Тольятти будут судить экс‑замглавврача больницы

Медика обвиняют в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами, сообщает региональная прокуратура.
Следствие считает, что в 2023-2025 годах фигурант, пользуясь служебным положением, похитил 289 тыс. рублей (субсидии регионального минздрава на развитие паллиативной помощи). Схема заключалась в том, что он внес в единую медицинскую информационно‑аналитическую систему ложные сведения: якобы паллиативную помощь оказали 371 пациенту.
Материалы дела переданы в Самарский районный суд Самары. Прокуратура Центрального района Тольятти также подала гражданский иск, чтобы взыскать нанесенный ущерб. На автомобиль обвиняемого наложен арест.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц