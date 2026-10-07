Деньги на помощь тяжелобольным пошли в частный карман: в Тольятти будут судить экс‑замглавврача больницы

Медика обвиняют в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами, сообщает региональная прокуратура.

Следствие считает, что в 2023-2025 годах фигурант, пользуясь служебным положением, похитил 289 тыс. рублей (субсидии регионального минздрава на развитие паллиативной помощи). Схема заключалась в том, что он внес в единую медицинскую информационно‑аналитическую систему ложные сведения: якобы паллиативную помощь оказали 371 пациенту.

Материалы дела переданы в Самарский районный суд Самары. Прокуратура Центрального района Тольятти также подала гражданский иск, чтобы взыскать нанесенный ущерб. На автомобиль обвиняемого наложен арест.