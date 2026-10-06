Фиктивная инвалидность принесла 1,8 млн и три года срока жителю Самарской области

В Исаклинском районном суде вынесли приговор по делу о мошенничестве при получении соцвыплат, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Гражданин почти 11 лет (с 6 октября 2014 г. по 31 октября 2025 г.) предоставлял ложные данные, чтобы получать пенсию и иные выплаты.
Итог: ущерб свыше 1,8 млн рублей и 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.
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а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц