Фиктивная инвалидность принесла 1,8 млн и три года срока жителю Самарской области

В Исаклинском районном суде вынесли приговор по делу о мошенничестве при получении соцвыплат, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Гражданин почти 11 лет (с 6 октября 2014 г. по 31 октября 2025 г.) предоставлял ложные данные, чтобы получать пенсию и иные выплаты.

Итог: ущерб свыше 1,8 млн рублей и 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.