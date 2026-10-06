16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец похитил продукты из магазина, а затем выкинул их, спасаясь от погони полиции Селянка из Кинель-Черкасского района похитила у приятельницы деньги через банковское приложение Стали известны подробности задержания 14-летней девушки-террористки из Самары В Самаре задержали мигранта с поддельными документами, который пытался подкупить полицию Директор строительной фирмы пойдет под суд за хищение более 36 млн руб. у граждан

Преступления Происшествия

Фиктивная инвалидность принесла 1,8 млн и три года срока жителю Самарской области

ИСАКЛЫ. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 494
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Исаклинском районном суде вынесли приговор по делу о мошенничестве при получении соцвыплат, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Гражданин почти 11 лет (с 6 октября 2014 г. по 31 октября 2025 г.) предоставлял ложные данные, чтобы получать пенсию и иные выплаты.

Итог: ущерб свыше 1,8 млн рублей и 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1