9 с половиной лет за "закладку": в Самаре осудили участника интернет‑группы по сбыту наркотиков

Советский районный суд признал самарца виновным в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ группой лиц по предварительному сговору через интернет, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По версии суда, в апреле 2026 г. фигурант вошел в преступную сеть, которую в мессенджере создал неизвестный под ником "Иосиф Сталин". Подсудимый забрал крупную партию (более 220 граммов), расфасовал у себя дома, но не успел продать, так как его задержали оперативники, а наркотики изъяли.

Суд учел, что мужчина помогал следствию, и назначил 9 лет 6 месяцев строгого режима. Использованный телефон ушел в доход государства.