Бывший министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян занял должность заместителя генерального директора управляющей компании "Медгард". Экс-чиновник теперь будет трудиться в структурах крупного холдинга с многомиллиардными оборотами, выстроенного известным предпринимателем Эдуардом Мнацаканяном, пишет "Самарское обозрение".
Информацию о своем новом месте работы подтвердил изданию сам Бенян. По его словам, он будет отвечать за организацию здравоохранения всего холдинга, улучшение процессов, связанных с оказанием медицинской помощи, нанимать врачей и даже строить новые клиники по всей России. При этом Бенян остается трудоустроенным торакальным хирургом в клинике. Он уже начал консультации и планирует через некоторое время возобновить хирургическую деятельность.
Также Армен Бенян пояснил, что связи с больницей Середавина он разрывать не собирается, оставаясь на кафедре университета. "Это моя родная больница. Я остался работать на кафедре хирургии университета, которая базируется в больнице. А во-вторых, меня связывают большие и дружеские, и профессиональные отношения со всем коллективом. Поэтому сказать, что я навсегда ушел, не совсем верно. Хотя юридически, физически я сейчас нахожусь и работаю в другом месте, но связи в медицине очень крепкие, они держатся на отношениях", — пояснил он.
С 2004 года Армен Бенян работал в областной клинической больнице им. Середавина. Он прошел путь от торакального хирурга до заведующего операционным блоком (2008-2011), а затем возглавил хирургическое торакальное отделение. В апреле 2019 года Бенян стал главным врачом больницы им. Середавина, а в июле 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, бывший на тот момент губернатором Дмитрий Азаров назначил его министром здравоохранения региона.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.