Бывший министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян занял должность заместителя генерального директора управляющей компании "Медгард". Экс-чиновник теперь будет трудиться в структурах крупного холдинга с многомиллиардными оборотами, выстроенного известным предпринимателем Эдуардом Мнацаканяном, пишет "Самарское обозрение".

Информацию о своем новом месте работы подтвердил изданию сам Бенян. По его словам, он будет отвечать за организацию здравоохранения всего холдинга, улучшение процессов, связанных с оказанием медицинской помощи, нанимать врачей и даже строить новые клиники по всей России. При этом Бенян остается трудоустроенным торакальным хирургом в клинике. Он уже начал консультации и планирует через некоторое время возобновить хирургическую деятельность.

Также Армен Бенян пояснил, что связи с больницей Середавина он разрывать не собирается, оставаясь на кафедре университета. "Это моя родная больница. Я остался работать на кафедре хирургии университета, которая базируется в больнице. А во-вторых, меня связывают большие и дружеские, и профессиональные отношения со всем коллективом. Поэтому сказать, что я навсегда ушел, не совсем верно. Хотя юридически, физически я сейчас нахожусь и работаю в другом месте, но связи в медицине очень крепкие, они держатся на отношениях", — пояснил он.

С 2004 года Армен Бенян работал в областной клинической больнице им. Середавина. Он прошел путь от торакального хирурга до заведующего операционным блоком (2008-2011), а затем возглавил хирургическое торакальное отделение. В апреле 2019 года Бенян стал главным врачом больницы им. Середавина, а в июле 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, бывший на тот момент губернатором Дмитрий Азаров назначил его министром здравоохранения региона.