Музей Рязанова приглашает самарцев на интерактивную экскурсию "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+) и лекцию "Ширли-Мырли": психология и кино" (18+).
Экскурсия по экспозиции музея состоится 24 ноября в 14:00. Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.
В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". У посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке. Билет также можно приобрести по Пушкинской карте.
В субботу, 28 ноября, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова состоится лекция "Ширли-Мырли": психология и кино" (18+). Ее прочитает практикующий психолог, когнитивист, специалист системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елена Баишева.
В работе психологов с фильмами есть два направления — кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует собственную методику и разные подходы к изучению поведения людей — психоанализ, социальную и клиническую психологию.
Елена Баишева проведет анализ фильма "Ширли-мырли" (1995, 18+). Гости узнают, как меняется менталитет в зависимости от социальной среды, как трансформируется понятие нормы в разные периоды истории, а также выяснят, сколько на самом деле главных героев в ленте Владимира Меньшова.
— С одной стороны, этот фильм — простенькая комедия, — говорит Елена Баишева. — Но я предлагаю задать ему несколько глобальных вопросов. Через ответы на них можно будет понять глубину кинокартины и ее истинный замысел. Еще я настоятельно рекомендую перед посещением лекции пересмотреть "Ширли-мырли" и обратить внимание на героя Олега Табакова и его взаимодействие с мафией. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!