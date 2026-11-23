Музей Рязанова приглашает самарцев на интерактивную экскурсию "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+) и лекцию "Ширли-Мырли": психология и кино" (18+).

Экскурсия по экспозиции музея состоится 24 ноября в 14:00. Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.

В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". У посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке. Билет также можно приобрести по Пушкинской карте.

В субботу, 28 ноября, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова состоится лекция "Ширли-Мырли": психология и кино" (18+). Ее прочитает практикующий психолог, когнитивист, специалист системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елена Баишева.

В работе психологов с фильмами есть два направления — кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует собственную методику и разные подходы к изучению поведения людей — психоанализ, социальную и клиническую психологию.

Елена Баишева проведет анализ фильма "Ширли-мырли" (1995, 18+). Гости узнают, как меняется менталитет в зависимости от социальной среды, как трансформируется понятие нормы в разные периоды истории, а также выяснят, сколько на самом деле главных героев в ленте Владимира Меньшова.

— С одной стороны, этот фильм — простенькая комедия, — говорит Елена Баишева. — Но я предлагаю задать ему несколько глобальных вопросов. Через ответы на них можно будет понять глубину кинокартины и ее истинный замысел. Еще я настоятельно рекомендую перед посещением лекции пересмотреть "Ширли-мырли" и обратить внимание на героя Олега Табакова и его взаимодействие с мафией. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.