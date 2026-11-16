В музее Рязанова расскажут об искусстве кадрирования в фильмах

На этой неделе в музее Рязанова пройдут встреча открытого семинара "Читать "Кино" Делеза" (16+) и встреча киноклуба "Притворщики" (12+).

В четверг, 19 ноября, в 19:00 пройдет третья встреча открытого семинара "Читать "Кино" Делеза" (16+). Тема — "Движущиеся человечки: от искусства кадрирования к магии движения" (16+). Куратор проекта и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Что такое искусство кадрирования? Как из кадров складывается план в фильме? Откуда в план проникает движение? Почему набор разрозненных образов складывается в зрительском восприятии в некоторое целое?

Во второй главе книги "Кино" (16+) эти вопросы помогают Жилю Делезу проследить интригующий маршрут, проходящий от истории западной живописи со времен эпохи Возрождения через фотографию к современному кино. Разбирая технические приемы, к которым прибегали Фридрих Мурнау, Карл Теодор Дрейер, Альфред Хичкок, Орсон Уэллс, Вим Вендерс и другие классики, Делез приглашает всмотреться в известные всем эпизоды и увидеть в них некое подобие алхимической трансформации: как нереальность образа становится реальностью восприятия.

На третьей встрече участники закончат чтение второй главы первого тома книги "Кино", посмотрят и обсудят эпизоды из фильмов указанных выше режиссеров и, наконец, подберутся к ответу на вопрос — в чем же главное отличие между образом в движении и образом-движением? Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 22 ноября, в 14:00 состоится третья встреча киноклуба "Притворщики" (12+). Тема — "Людмила Гурченко" (12+). Куратор проекта и ведущий встреч — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Людмила Гурченко — уникальная актриса. Сегодня поклонники ее таланта часто доходят в своей любви к ней до фанатизма. Не разделяющие восхищение зрители тоже не остаются равнодушными. Ее творческая судьба драматична. После оглушительной славы на заре карьеры Гурченко ждали годы невостребованности, которые она тяжело переживала. Триумфально вернувшись на ведущие роли в кино, артистка больше уже не сходила с пьедестала. В театре она так и не нашла себя, но киноролями заслужила беспрецедентную по масштабам народную любовь.

Как ей удавалось совмещать в фильмографии такие разные картины, как музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" (1956, 0+) и военная драма Алексея Германа "Двадцать дней без войны" (1976, 18+)? В чем были причины творческого простоя? Какие ее роли несправедливо остались в тени? На эти и другие вопросы участники будут искать ответы на очередной встрече киноклуба. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.