В музее Рязанова расскажут об искусстве кадрирования в фильмах

На этой неделе в музее Рязанова пройдут встреча открытого семинара "Читать "Кино" Делеза" (16+) и встреча киноклуба "Притворщики" (12+).
В четверг, 19 ноября, в 19:00 пройдет третья встреча открытого семинара "Читать "Кино" Делеза" (16+). Тема — "Движущиеся человечки: от искусства кадрирования к магии движения" (16+). Куратор проекта и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Что такое искусство кадрирования? Как из кадров складывается план в фильме? Откуда в план проникает движение? Почему набор разрозненных образов складывается в зрительском восприятии в некоторое целое?
Во второй главе книги "Кино" (16+) эти вопросы помогают Жилю Делезу проследить интригующий маршрут, проходящий от истории западной живописи со времен эпохи Возрождения через фотографию к современному кино. Разбирая технические приемы, к которым прибегали Фридрих Мурнау, Карл Теодор Дрейер, Альфред Хичкок, Орсон Уэллс, Вим Вендерс и другие классики, Делез приглашает всмотреться в известные всем эпизоды и увидеть в них некое подобие алхимической трансформации: как нереальность образа становится реальностью восприятия.
На третьей встрече участники закончат чтение второй главы первого тома книги "Кино", посмотрят и обсудят эпизоды из фильмов указанных выше режиссеров и, наконец, подберутся к ответу на вопрос — в чем же главное отличие между образом в движении и образом-движением? Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В воскресенье, 22 ноября, в 14:00 состоится третья встреча киноклуба "Притворщики" (12+). Тема — "Людмила Гурченко" (12+). Куратор проекта и ведущий встреч — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Людмила Гурченко — уникальная актриса. Сегодня поклонники ее таланта часто доходят в своей любви к ней до фанатизма. Не разделяющие восхищение зрители тоже не остаются равнодушными. Ее творческая судьба драматична. После оглушительной славы на заре карьеры Гурченко ждали годы невостребованности, которые она тяжело переживала. Триумфально вернувшись на ведущие роли в кино, артистка больше уже не сходила с пьедестала. В театре она так и не нашла себя, но киноролями заслужила беспрецедентную по масштабам народную любовь.
Как ей удавалось совмещать в фильмографии такие разные картины, как музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" (1956, 0+) и военная драма Алексея Германа "Двадцать дней без войны" (1976, 18+)? В чем были причины творческого простоя? Какие ее роли несправедливо остались в тени? На эти и другие вопросы участники будут искать ответы на очередной встрече киноклуба. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!