Исторический парк "Россия - моя история" в Самаре отмечает 9-летие

В субботу, 7 ноября, мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в Самаре приглашает жителей и гостей города на празднование дня рождения. Парку исполняется девять лет.

Праздничная программа продлится весь день и рассчитана на гостей всех возрастов.

С 11:30 до 15:00 будут работать девять интерактивных площадок с историческими персонажами - от Рюрика, княгини Ольги, Александра Невского и Петра I до Михаила Ломоносова, Александра Суворова и Юрия Гагарина. Посетители смогут пройти все точки, собрать отметки на специальной карте и принять участие в розыгрыше призов.

Фото: Исторический парк "Россия - моя история"

Для детей подготовлены экскурсия "Древняя история оживает", кулинарный мастер-класс "Сладкий день рождения" от Самарского техникума кулинарного искусства, мастер-классы по традиционным русским росписям и "Аленький цветочек". В 15:00 состоится концертная программа Мастерской балета Евгении Мессель и Кирилла Острецова.

Для подростков и взрослых пройдут экскурсии "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Куйбышев - запасная столица" и "Самара: от крепости до губернии".

В течение всего дня гостей будут встречать аниматоры и мимы, работать фотозона. Также можно будет посетить выставку коллекционных кукол в народных костюмах и юбилейную фотовыставку "Свет сквозь время", посвященную 30-летию фотошколы "Самара".

Исторический парк "Россия - моя история" - мультимедийный экспозиционный комплекс, посвященный истории России от древности до современности. Самарский парк работает с 2017 года и регулярно проводит просветительские, культурные и образовательные мероприятия.

Место проведения: г. Самара, ул. Красноармейская, 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

Телефон для справок: +7 (846) 250-01-32.