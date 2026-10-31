Лилия Сафонова превращает живописный хаос в "Нечёткую логику"

В Самаре открылась выставка Лилии Сафоновой, в которой смешение техник и спонтанность становятся частью художественного метода. Сама художница признаётся, что редко заранее знает, какой получится картина: ей интереснее начинать с хаоса и постепенно находить в нём собственный порядок.

30 октября в выставочном пространстве "Открытое пространство" на втором этаже Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась выставка работ Лилии Сафоновой "Нечёткая логика". В экспозиции — живопись, в которой сочетаются разные фактуры, цветовые решения и образы. Одни работы напоминают натюрморты, другие строятся вокруг человеческих фигур, а в некоторых изображение словно распадается на отдельные фрагменты. Объединяет их не единый сюжет, а сам принцип создания: движение от случайного импульса к найденной композиции.

"Эти работы сделаны именно так: начинаешь с хаоса, а потом появляется ниточка, идёшь сама не знаешь куда, за поворотом — создаёшь свой мир", — рассказала Лилия Сафонова на открытии выставки.

"Нечёткая логика" становится способом говорить о мире, который не всегда укладывается в строгие противопоставления и однозначные определения. В самих работах это проявляется через сочетание техник и материалов: художница использует масляные и акриловые краски, экспериментирует с фактурами, соединяет приёмы, характерные для разных направлений искусства.

При этом Лилия Сафонова не стремится заранее просчитать итог. Её интересует, как из первоначального замысла и случайных находок возникает целое.

"После училища начались поиски своего пути, своих техник. Было много пленэров, продолжение учёбы онлайн у мастеров. Эта выставка тоже часть моего пути. Многие работы написаны смешанной техникой: мне понравилась их свобода и игра — такая детская непосредственность, открытость, непредсказуемость", — объяснила художница.

Важную роль в этом поиске сыграл опыт общения с детьми. По словам Лилии Сафоновой, дети способны увидеть сюжет практически в чём угодно и не ограничивают себя привычными представлениями о том, что именно изображено на картине. Эту открытость художница старается сохранить и в собственных работах — чтобы зритель не получал готовую трактовку, а мог обнаружить в изображении что-то своё.

"Дети видят мир открытым, во всём находят игру и сюжет: вот тут зайчик, а там целая страна. Мне хотелось сохранить в работах эту детскость, живость, непосредственность", — рассказала Лилия Сафонова.

Работы Лилии Сафоновой произвели впечатление и на коллег. Председатель творческого союза художников Самары Надежда Нагнибеда назвала художницу человеком, чей потенциал ещё предстоит раскрыть.

"Это тот человек — настоящий вулкан, который мы ещё не открыли до конца. Она сама себе не открылась, но она творец, уникальный живописец и новатор, хотя сама об этом пока не знает", — сказала Надежда Нагнибеда.

Для самой Лилии Сафоновой выставка — ещё один этап в поиске собственного художественного языка. Она предлагает зрителям не пытаться сразу разгадать каждую работу, а прислушиваться к собственным впечатлениям и воспоминаниям. Художница не задаёт единственно верную трактовку: зритель может найти в картинах собственные смыслы, даже если они отличаются от авторского замысла.

Выставка "Нечёткая логика" (12+) открыта в "Открытом пространстве" Самарской областной универсальной научной библиотеки с 30 октября по 29 ноября 2026 года. Вход свободный.