Лилия Сафонова превращает живописный хаос в "Нечёткую логику"

В Самаре открылась выставка Лилии Сафоновой, в которой смешение техник и спонтанность становятся частью художественного метода. Сама художница признаётся, что редко заранее знает, какой получится картина: ей интереснее начинать с хаоса и постепенно находить в нём собственный порядок.
30 октября в выставочном пространстве "Открытое пространство" на втором этаже Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась выставка работ Лилии Сафоновой "Нечёткая логика". В экспозиции — живопись, в которой сочетаются разные фактуры, цветовые решения и образы. Одни работы напоминают натюрморты, другие строятся вокруг человеческих фигур, а в некоторых изображение словно распадается на отдельные фрагменты. Объединяет их не единый сюжет, а сам принцип создания: движение от случайного импульса к найденной композиции.
"Эти работы сделаны именно так: начинаешь с хаоса, а потом появляется ниточка, идёшь сама не знаешь куда, за поворотом — создаёшь свой мир", — рассказала Лилия Сафонова на открытии выставки.
"Нечёткая логика" становится способом говорить о мире, который не всегда укладывается в строгие противопоставления и однозначные определения. В самих работах это проявляется через сочетание техник и материалов: художница использует масляные и акриловые краски, экспериментирует с фактурами, соединяет приёмы, характерные для разных направлений искусства.
При этом Лилия Сафонова не стремится заранее просчитать итог. Её интересует, как из первоначального замысла и случайных находок возникает целое.
"После училища начались поиски своего пути, своих техник. Было много пленэров, продолжение учёбы онлайн у мастеров. Эта выставка тоже часть моего пути. Многие работы написаны смешанной техникой: мне понравилась их свобода и игра — такая детская непосредственность, открытость, непредсказуемость", — объяснила художница.
Важную роль в этом поиске сыграл опыт общения с детьми. По словам Лилии Сафоновой, дети способны увидеть сюжет практически в чём угодно и не ограничивают себя привычными представлениями о том, что именно изображено на картине. Эту открытость художница старается сохранить и в собственных работах — чтобы зритель не получал готовую трактовку, а мог обнаружить в изображении что-то своё.
"Дети видят мир открытым, во всём находят игру и сюжет: вот тут зайчик, а там целая страна. Мне хотелось сохранить в работах эту детскость, живость, непосредственность", — рассказала Лилия Сафонова.
Работы Лилии Сафоновой произвели впечатление и на коллег. Председатель творческого союза художников Самары Надежда Нагнибеда назвала художницу человеком, чей потенциал ещё предстоит раскрыть.
"Это тот человек — настоящий вулкан, который мы ещё не открыли до конца. Она сама себе не открылась, но она творец, уникальный живописец и новатор, хотя сама об этом пока не знает", — сказала Надежда Нагнибеда.
Для самой Лилии Сафоновой выставка — ещё один этап в поиске собственного художественного языка. Она предлагает зрителям не пытаться сразу разгадать каждую работу, а прислушиваться к собственным впечатлениям и воспоминаниям. Художница не задаёт единственно верную трактовку: зритель может найти в картинах собственные смыслы, даже если они отличаются от авторского замысла.
Выставка "Нечёткая логика" (12+) открыта в "Открытом пространстве" Самарской областной универсальной научной библиотеки с 30 октября по 29 ноября 2026 года. Вход свободный.
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Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
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