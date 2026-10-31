16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лилия Сафонова превращает живописный хаос в "Нечёткую логику" Сбер и Третьяковская галерея в Самаре приоткроют завесу "Воображаемого космоса" с помощью ИИ От иконы до "Черного квадрата": как в самарской Третьяковке представили воображаемый космос Музей Рязанова и галерея "Заварка" анонсировали программу на "Ночь искусств" Сергиевский историко-краеведческий музей признан лучшим муниципальным музеем

Музеи и выставки Культура

Лилия Сафонова превращает живописный хаос в "Нечёткую логику"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре открылась выставка Лилии Сафоновой, в которой смешение техник и спонтанность становятся частью художественного метода. Сама художница признаётся, что редко заранее знает, какой получится картина: ей интереснее начинать с хаоса и постепенно находить в нём собственный порядок.

Фото: Валерия Егорова

30 октября в выставочном пространстве "Открытое пространство" на втором этаже Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась выставка работ Лилии Сафоновой "Нечёткая логика". В экспозиции — живопись, в которой сочетаются разные фактуры, цветовые решения и образы. Одни работы напоминают натюрморты, другие строятся вокруг человеческих фигур, а в некоторых изображение словно распадается на отдельные фрагменты. Объединяет их не единый сюжет, а сам принцип создания: движение от случайного импульса к найденной композиции.

"Эти работы сделаны именно так: начинаешь с хаоса, а потом появляется ниточка, идёшь сама не знаешь куда, за поворотом — создаёшь свой мир", — рассказала Лилия Сафонова на открытии выставки.

"Нечёткая логика" становится способом говорить о мире, который не всегда укладывается в строгие противопоставления и однозначные определения. В самих работах это проявляется через сочетание техник и материалов: художница использует масляные и акриловые краски, экспериментирует с фактурами, соединяет приёмы, характерные для разных направлений искусства.

При этом Лилия Сафонова не стремится заранее просчитать итог. Её интересует, как из первоначального замысла и случайных находок возникает целое.

"После училища начались поиски своего пути, своих техник. Было много пленэров, продолжение учёбы онлайн у мастеров. Эта выставка тоже часть моего пути. Многие работы написаны смешанной техникой: мне понравилась их свобода и игра — такая детская непосредственность, открытость, непредсказуемость", — объяснила художница.

Важную роль в этом поиске сыграл опыт общения с детьми. По словам Лилии Сафоновой, дети способны увидеть сюжет практически в чём угодно и не ограничивают себя привычными представлениями о том, что именно изображено на картине. Эту открытость художница старается сохранить и в собственных работах — чтобы зритель не получал готовую трактовку, а мог обнаружить в изображении что-то своё.
"Дети видят мир открытым, во всём находят игру и сюжет: вот тут зайчик, а там целая страна. Мне хотелось сохранить в работах эту детскость, живость, непосредственность", — рассказала Лилия Сафонова.

Работы Лилии Сафоновой произвели впечатление и на коллег. Председатель творческого союза художников Самары Надежда Нагнибеда назвала художницу человеком, чей потенциал ещё предстоит раскрыть.

"Это тот человек — настоящий вулкан, который мы ещё не открыли до конца. Она сама себе не открылась, но она творец, уникальный живописец и новатор, хотя сама об этом пока не знает", — сказала Надежда Нагнибеда.

Для самой Лилии Сафоновой выставка — ещё один этап в поиске собственного художественного языка. Она предлагает зрителям не пытаться сразу разгадать каждую работу, а прислушиваться к собственным впечатлениям и воспоминаниям. Художница не задаёт единственно верную трактовку: зритель может найти в картинах собственные смыслы, даже если они отличаются от авторского замысла.

Выставка "Нечёткая логика" (12+) открыта в "Открытом пространстве" Самарской областной универсальной научной библиотеки с 30 октября по 29 ноября 2026 года. Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Фото на сайте

Осколки авангарда: смотрим выставку "Идите по моему следу" в галерее "Виктория"

Осколки авангарда: смотрим выставку "Идите по моему следу" в галерее "Виктория"

Армия розовых туфель и черепа: показываем выставку "ПОЛНЫЙ СЮР!"

Армия розовых туфель и черепа: показываем выставку "ПОЛНЫЙ СЮР!"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1