В "Заварке" пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова

В воскресенье, 4 октября, в 16:00 в галерее "Заварка" пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Ее проведет научный сотрудник музея Олег Баулин.

Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Благодаря реставрации сохранились уникальные элементы здания — печи и потолок, деревянные балки и двери, лестницы и чердачная зона, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.

Вход — 400 рублей (входной билет + стоимость мероприятия). Предварительная продажа билета по ссылке.