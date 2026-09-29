Самарцев предупредили о возможном затруднении движения на улицах города 29 сентября

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 29 сентября, с 09:30 до 12:30 на территории Самары будет проводиться плановая тренировка по отработке межведомственного взаимодействия при возникновении нештатных ситуаций, сообщает ГУ МВД по Самарской области.