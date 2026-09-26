Ушел из жизни Герой Социалистического Труда Максим Оводенко

В возрасте 96 лет в субботу, 26 сентября, скончался Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самарской области, почетный гражданин Самары Максим Оводенко. Об этом с прискорбием сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"С прискорбием сообщаю, что сегодня рано утром ушел из жизни Максим Борисович Оводенко — Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самарской области, почетный гражданин города Самара. Человек‑легенда, Человек‑эпоха", - констатировал глава региона.

Вячеслав Федорищев напомнил, что Максим Оводенко был выдающимся руководителем: определял промышленный облик региона.

"Возглавляя Самарский металлургический завод, провел масштабную реконструкцию производства. Под его началом выпуск продукции вырос более чем в два раза, а в 1988 году предприятие поставило отраслевой рекорд — 600 тысяч тонн проката. При нем впервые в стране освоили производство лакированной баночной ленты, крупногабаритных штамповок для аэрокосмической отрасли и других уникальных изделий", - добавил губернатор.

Он также подчеркнул, что сила Максима Борисовича была не только в производственных рекордах, но и в искренней заботе о людях: по его инициативе строили жилье, детские сады, школы, реконструировали Дворец культуры металлургов и стадион "Металлург", создали детский центр "Утенок" и Фонд милосердия и здоровья для ветеранов завода.

"Мне посчастливилось знать Максима Борисовича лично. Он был из тех людей, к которым идешь за советом. Он умел видеть суть. Скорблю вместе с родными и близкими Максима Борисовича. Память о нем будет жить вечно — в делах, которые он начал, в городе, который он строил, и в людях, которым он помог", - заключил в некрологе губернатор.