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Общество

Ушел из жизни Герой Социалистического Труда Максим Оводенко

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В возрасте 96 лет в субботу, 26 сентября, скончался Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самарской области, почетный гражданин Самары Максим Оводенко. Об этом с прискорбием сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Архив «ВН»

"С прискорбием сообщаю, что сегодня рано утром ушел из жизни Максим Борисович Оводенко — Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самарской области, почетный гражданин города Самара. Человек‑легенда, Человек‑эпоха", - констатировал глава региона.

Вячеслав Федорищев напомнил, что Максим Оводенко был выдающимся руководителем: определял промышленный облик региона.

"Возглавляя Самарский металлургический завод, провел масштабную реконструкцию производства. Под его началом выпуск продукции вырос более чем в два раза, а в 1988 году предприятие поставило отраслевой рекорд — 600 тысяч тонн проката. При нем впервые в стране освоили производство лакированной баночной ленты, крупногабаритных штамповок для аэрокосмической отрасли и других уникальных изделий", - добавил губернатор.

Он также подчеркнул, что сила Максима Борисовича была не только в производственных рекордах, но и в искренней заботе о людях: по его инициативе строили жилье, детские сады, школы, реконструировали Дворец культуры металлургов и стадион "Металлург", создали детский центр "Утенок" и Фонд милосердия и здоровья для ветеранов завода.

"Мне посчастливилось знать Максима Борисовича лично. Он был из тех людей, к которым идешь за советом. Он умел видеть суть. Скорблю вместе с родными и близкими Максима Борисовича. Память о нем будет жить вечно — в делах, которые он начал, в городе, который он строил, и в людях, которым он помог", - заключил в некрологе губернатор.

Максим Борисович Оводенко родился 11 августа 1930 года в городе Черкассы Украинской ССР, с юности выбрал для себя профессию металлурга.В Куйбышев он приехал в 1984 году уже зрелым специалистом и известным в профессиональных кругах руководителем-производственником. Максим Борисович был назначен директором Куйбышевского металлургического завода имени В. И. Ленина и возглавлял его 12 лет.За большие заслуги перед городом, регионом и всей страной Максиму Борисовичу Оводенко в 1990 году присвоено звание "Герой Социалистического Труда", в 1995 году — звание "Почетный гражданин Самары", а в 2003 году — звание "Почетный гражданин Самарской области".

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