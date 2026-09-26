В Сызрани на 7 лет осудили жителя Хабаровска, торговавшего метадоном

В Сызрани к тюремному сроку приговорили жителя Хабаровского края, задержанного при попытке продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В марте полиция Сызрани задержала 26-летнего ранее не судимого безработного мужчину по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств на территории города.
Во время обследования квартиры и тайников, обнаруженных после изучения телефона задержанного, правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 25 граммов метадона.
Мужчина пояснил, что купил наркотики в интернете, чтобы потом продать. Однако довести план до конца не удалось, так как его задержали.
Сызранский городской суд приговорил жителя Дальнего Востока к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках