В Сызрани на 7 лет осудили жителя Хабаровска, торговавшего метадоном

В Сызрани к тюремному сроку приговорили жителя Хабаровского края, задержанного при попытке продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В марте полиция Сызрани задержала 26-летнего ранее не судимого безработного мужчину по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств на территории города.

Во время обследования квартиры и тайников, обнаруженных после изучения телефона задержанного, правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 25 граммов метадона.

Мужчина пояснил, что купил наркотики в интернете, чтобы потом продать. Однако довести план до конца не удалось, так как его задержали.

Сызранский городской суд приговорил жителя Дальнего Востока к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.