В Самаре вынесли приговор о незаконной продаже водительских прав иностранцам

Суд Кировского района Самары огласил приговор бывшему замначальника отделения РЭО ГИБДД УМВД России по Самаре Вячеславу Фролову и его предполагаемому подельнику Румилю Шайдуллову.
Фигурантов обвиняли в коррупции.
Напомним, по версии следствия, в период с 2024 г. Фролов и супруги Шайдулловы получали от иностранцев, не имеющих вида на жительство в РФ, взятки за незаконную замену водительских удостоверений иностранного образца на аналогичные документы государственного образца РФ.
Как уточнили в суде Кировского района Самары, Фролов признан виновным в шести преступлениях по ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение взяток), Шайдуллов — по шести преступлениям, предусмотренным ч.2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).
Суд установил, что Фролов получил от Шайдуллова взяток на общую сумму 180 тыс. рублей. "При назначении наказания суд учел личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства и назначил Фролову В.В. наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе, сроком на 2 года, с лишением специального звания "майор полиции". Шайдуллову Р.Д. — наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — рассказали в суде Кировского района Самары.
Приговор пока в силу не вступил.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках