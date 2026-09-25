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Преступления Происшествия

В Самаре вынесли приговор о незаконной продаже водительских прав иностранцам

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Кировского района Самары огласил приговор бывшему замначальника отделения РЭО ГИБДД УМВД России по Самаре Вячеславу Фролову и его предполагаемому подельнику Румилю Шайдуллову.

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

Фигурантов обвиняли в коррупции.

Напомним, по версии следствия, в период с 2024 г. Фролов и супруги Шайдулловы получали от иностранцев, не имеющих вида на жительство в РФ, взятки за незаконную замену водительских удостоверений иностранного образца на аналогичные документы государственного образца РФ.

Как уточнили в суде Кировского района Самары, Фролов признан виновным в шести преступлениях по ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение взяток), Шайдуллов — по шести преступлениям, предусмотренным ч.2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

Суд установил, что Фролов получил от Шайдуллова взяток на общую сумму 180 тыс. рублей. "При назначении наказания суд учел личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства и назначил Фролову В.В. наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе, сроком на 2 года, с лишением специального звания "майор полиции". Шайдуллову Р.Д. — наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — рассказали в суде Кировского района Самары.

Приговор пока в силу не вступил.

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