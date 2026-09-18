Водитель в Самаре жестоко избил пешехода и получил год колонии-поселения

Конфликт в Советском районе во дворе дома № 31 на ул. Стара-Загора начался из-за пустяка: мужчина за рулем, не посчитавшись с безопасностью пешеходов, спровоцировал ссору с супружеской парой.
Словесная перепалка быстро переросла в драку, водитель набросился на пешехода и нанес ему множественные удары по лицу и голове. В результате потерпевший получил серьезные травмы. "Переломы костей лица, сотрясение мозга, многочисленные ссадины и кровоподтеки", — уточняют в региональной прокуратуре.
Суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений и отправил его на год в колонию‑поселение.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках