Водитель в Самаре жестоко избил пешехода и получил год колонии-поселения

Конфликт в Советском районе во дворе дома № 31 на ул. Стара-Загора начался из-за пустяка: мужчина за рулем, не посчитавшись с безопасностью пешеходов, спровоцировал ссору с супружеской парой.

Словесная перепалка быстро переросла в драку, водитель набросился на пешехода и нанес ему множественные удары по лицу и голове. В результате потерпевший получил серьезные травмы. "Переломы костей лица, сотрясение мозга, многочисленные ссадины и кровоподтеки", — уточняют в региональной прокуратуре.

Суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений и отправил его на год в колонию‑поселение.