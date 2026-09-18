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Преступления Происшествия

Водитель в Самаре жестоко избил пешехода и получил год колонии-поселения

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конфликт в Советском районе во дворе дома № 31 на ул. Стара-Загора начался из-за пустяка: мужчина за рулем, не посчитавшись с безопасностью пешеходов, спровоцировал ссору с супружеской парой.

Фото: Александра Ламзина

Словесная перепалка быстро переросла в драку, водитель набросился на пешехода и нанес ему множественные удары по лицу и голове. В результате потерпевший получил серьезные травмы. "Переломы костей лица, сотрясение мозга, многочисленные ссадины и кровоподтеки", — уточняют в региональной прокуратуре.

Суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений и отправил его на год в колонию‑поселение.

Гид потребителя

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