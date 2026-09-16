В Волжском районе осудили мужчину за расправу над местным жителем

Суд вынес приговор мужчине, совершившему жестокое убийство, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни сцепился с оппонентом. В пылу ссоры нападавший обрушил на гражданина не менее 20 ударов по голове и туловищу. Смертельным стал удар осколком стекла в шею.

За это преступление Волжский районный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.