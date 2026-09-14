Более полумиллиона получила жительница Кинеля за фиктивные роды

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В Кинеле возбуждено дело о мошенничестве с соцвыплатами. Под следствием местная жительница, которая, по данным регионального СК, незаконно получила более 620 тыс. рублей.