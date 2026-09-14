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Преступления Происшествия

Более полумиллиона получила жительница Кинеля за фиктивные роды

КИНЕЛЬ. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинеле возбуждено дело о мошенничестве с соцвыплатами. Под следствием местная жительница, которая, по данным регионального СК, незаконно получила более 620 тыс. рублей.

Как установили следователи, в 2021 г. женщина подала в социальную службу документы на получение пособия при рождении ребенка, указав, что роды прошли вне медучреждения и без медицинской помощи. Сведения оказались ложными, однако на их основании фигурантка оформила единовременное пособие, а также ежемесячные выплаты.

Расследование продолжается.

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