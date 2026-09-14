"Ростелеком" — лидер рынка публичного Wi-Fi по итогам 2025 года

Группа "Ростелеком" сохраняет лидерские позиции на рынке публичного беспроводного доступа по итогам 2025 года. В общей рыночной выручке, которая, по данным "ТМТ Консалтинг", достигла 5,2 млрд рублей, доля компании составила 34%. Как отмечают аналитики, ключевым драйвером роста рынка (+8,4% к общему объему рынка в 2024 году) стало увеличение спроса на Wi-Fi как инфраструктурное решение для непрерывности бизнес-процессов.

В 2025 году "Ростелеком" продолжил наращивать внедрение Wi-Fi-доступа в проектах для всех клиентских сегментов. Наибольшая доля в структуре выручки компании принадлежит крупному бизнесу — около 64%. Малое и среднее предпринимательство (МСП) и госзаказчики занимают примерно одинаковые позиции: на каждый сегмент приходится около 18% от общей выручки от публичного Wi-Fi. При этом доля МСП заметно выросла (+4 п. п.) — в первую очередь из-за того, что малому бизнесу понадобилось быстро адаптироваться в условиях ограничений мобильного интернета и искать альтернативные решения для доступа в сеть, необходимого для рабочих процессов и обслуживания клиентов.

По собственным оценкам "Ростелекома", наибольшее распространение услуга Wi-Fi-доступа в 2025 году получила в отраслях с традиционно высокой аудиторией конечных пользователей, среди которых ретейл, финансовые организации, индустрия гостеприимства, включая рестораны и кафе, образовательные учреждения и медицинские организации, объекты спортивной инфраструктуры, а также госорганы, в том числе регионального уровня. Активный спрос со стороны компаний розничной торговли отмечают и аналитики "ТМТ Консалтинг". В фокусе как федеральных сетей, так и представителей МСП было обеспечение работы прикассовых зон: клиентам требовалась возможность оплачивать покупки с мобильных устройств и пользоваться приложениями программ лояльности. В ряде случаев бизнес переводил платежные терминалы и кассовую технику с LTE-подключения на корпоративные сети Wi-Fi, то есть Wi-Fi стал основой критически важных процессов.

В "ТМТ Консалтинг" отмечают, что рост спроса также ускорил развитие пользовательского опыта: крупнейшие операторы рынка фокусируются на упрощении подключения и сокращении шагов при авторизации, делая публичный Wi-Fi частью цифровых экосистем. Так, "Ростелеком" в июле 2025 года добавил в список способов идентификации авторизацию с использованием Сбер ID и Альфа ID, что упростило подключение и сократило время входа в сеть. Для малого бизнеса компания расширила перечень Wi-Fi-роутеров услуги "Интернет для бизнеса", поддерживающих работу с собственной Wi-Fi-платформой. Дополнительно "Ростелеком" в 2025 году начал внедрение платформы в пилотных проектах с региональными операторами связи по PaaS-модели.

Проекты для разных клиентских сегментов компания реализует, используя крупнейшую инфраструктуру публичного Wi-Fi. На конец 2025 года в обслуживании группы "Ростелеком" находилось почти 130 тыс. точек публичного Wi-Fi-доступа (без учета проекта устранения цифрового неравенства). В сравнении с 2024 годом их количество увеличилось на 16%. Основной вклад в расширение инфраструктуры обеспечили новые проекты для корпоративных и государственных заказчиков.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП "Ростелекома":

"В условиях постоянно растущего спроса на услуги беспроводного доступа "Ростелеком" сфокусировался на повышении функциональности и ценностной составляющей Wi-Fi-сервисов. Так, для совершенствования клиентского опыта мы продолжаем развивать интеграцию нашей платформы с мобильными приложениями лояльности коммерческих заказчиков. В интересах пользователей, напрямую взаимодействующих с нашими Wi-Fi-сервисами, мы продолжаем поиск, разработку и внедрение новых способов авторизации в сетях Wi-Fi, учитывая при этом разную отраслевую специфику наших заказчиков. Также мы уделяем внимание модернизации сетевой инфраструктуры и повышению отказоустойчивости для поддержки растущего объема подключений без потери качества сервиса. Отдельно отмечу, что большой объем работ в 2025 году был связан с импортозамещением и усилением безопасности внутреннего контура платформы Wi-Fi для защиты от потенциальных киберугроз. Лидирующие позиции "Ростелекома" подтверждают результативность нашей стратегии в развитии беспроводного доступа как одного из ключевых сервисов".