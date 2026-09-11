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Интернет Транспорт и связь

Началось голосование за обеспечение мобильным доступом к сети Интернет малых населенных пунктов в 2027 году

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По всей России началось голосование за обеспечение мобильным доступом к сети Интернет населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 жителей в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" (проект УЦН 2.0).

Фото: Александра Ламзина

На территории Самарской области проект УЦН 2.0 реализуется с 2021 года. В период с 2021 по 2024 годы проект УЦН 2.0 реализован в 131 населенном пункте (охват: 30 547 жителей).

Министерство цифрового развития и связи Самарской области напоминает, что голосование происходит по экстерриториальному признаку. Другими словами, голосовать за населенный пункт могут не только его жители, но и любой, зарегистрированный в Самарской области гражданин. Жители населенного пункта, где пока нет интернета, могут пригласить своих родных и знакомых поучаствовать в голосовании, чтобы всегда быть на связи. Таким образом любой житель региона старше 18 лет может повлиять на то, где появится мобильный Интернет уже в следующем году.

С 31 августа 2026 г. на Портале Госуслуг обновлена официальная страница голосования. Подробную информацию о ходе голосования 2026 г., а также информацию об уже проведенных ранее голосованиях 2021–2025 годов можно посмотреть по ссылке.

Проголосовать можно двумя способами:
онлайн на Госуслугах;
— направив письмо по Почте России в Минцифры России по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.

Заявление может быть индивидуальным или коллективным. Письмо должно содержать Ф.И.О., адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населенный пункт, за который отдаются голоса. При подсчете "бумажных голосов" будут учитываться письма, поступившие в Минцифры России не позднее 9 ноября 2026 г. включительно.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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