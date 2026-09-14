Поддержите Самарскую область в голосовании за "Лучшего по профессии"

С 10 сентября стартовало народное голосование за видеоролики участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт". В этом году в спецноминации "Второй старт" принимают участие ветераны специальной военной операции. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Кадры".

"1-2 октября участники из самых разных регионов России приедут в Самарскую область на федеральный этап конкурса, однако первые соревнования начинаются уже сейчас, — прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Каждый участник подготовил видеоролик о своем пути построения карьеры после участия в СВО — "Путь бойца", чтобы рассказать о своем опыте".

Самарскую область представляет Павел Веткин — персональный тренер, индивидуальный предприниматель. В своем ролике он рассказал о возвращении к спортивной деятельности после участия в СВО и полученного ранения.

Ознакомиться с историей 61 конкурсанта и отдать свой голос может каждый до 24 сентября по ссылке.