В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

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По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 11 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Фото: Анна Сидорова