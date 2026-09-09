"Да будет свет!": в поселке Мясокомбинат появилось новое уличное освещение

В поселке Мясокомбинат Советского района Самары завершены работы по строительству сетей наружного освещения. Долгожданный для жителей проект позволил сделать дорогу домой безопасной и комфортной.
Больше двадцати лет жители поселка были вынуждены возвращаться с остановок общественного транспорта в полной темноте. Вопрос безопасности неоднократно поднимался на встречах с руководством города. В 2025 году на личном приеме граждан депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин совместно с активом поселка вновь обратился к главе Самары с просьбой решить проблему.
По итогам обращения было принято оперативное решение о включении территории в программу благоустройства. Из бюджета города выделены средства на разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ.
Работы проводились поэтапно: сначала подрядная организация установила новые опоры освещения, затем специалисты муниципальных энергетических служб произвели подключение к сетям, силами администрации Советского района был обеспечен контроль качества выполненных работ.
Сегодня улица полностью освещена в темное время суток. Пешеходные дорожки и проезжая часть хорошо просматриваются, что значительно снижает риски дорожно-транспортных происшествий и обеспечивает безопасность пешеходов. Дорога от остановки больше не требует угадывать рельеф местности — путь стал светлым и предсказуемым.
"Безопасность горожан — наш главный приоритет. Мы системно работаем над тем, чтобы каждый район Самары был комфортным для жизни. Благоустройство проезда Мальцева — это конкретный результат совместной работы власти и неравнодушных жителей", — отметил представитель администрации города.
Этот проект стал примером успешного взаимодействия: активная позиция самих жителей позволила привлечь внимание депутатов и исполнительной власти, а слаженная работа муниципалитета и подрядчиков довела дело до конца. Подобные инициативы будут продолжаться во всех районах областного центра в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы формирования современной городской среды.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???