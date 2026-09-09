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Общество

"Да будет свет!": в поселке Мясокомбинат появилось новое уличное освещение

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поселке Мясокомбинат Советского района Самары завершены работы по строительству сетей наружного освещения. Долгожданный для жителей проект позволил сделать дорогу домой безопасной и комфортной.

Больше двадцати лет жители поселка были вынуждены возвращаться с остановок общественного транспорта в полной темноте. Вопрос безопасности неоднократно поднимался на встречах с руководством города. В 2025 году на личном приеме граждан депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин совместно с активом поселка вновь обратился к главе Самары с просьбой решить проблему.

По итогам обращения было принято оперативное решение о включении территории в программу благоустройства. Из бюджета города выделены средства на разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ.

Работы проводились поэтапно: сначала подрядная организация установила новые опоры освещения, затем специалисты муниципальных энергетических служб произвели подключение к сетям, силами администрации Советского района был обеспечен контроль качества выполненных работ.

Сегодня улица полностью освещена в темное время суток. Пешеходные дорожки и проезжая часть хорошо просматриваются, что значительно снижает риски дорожно-транспортных происшествий и обеспечивает безопасность пешеходов. Дорога от остановки больше не требует угадывать рельеф местности — путь стал светлым и предсказуемым.

"Безопасность горожан — наш главный приоритет. Мы системно работаем над тем, чтобы каждый район Самары был комфортным для жизни. Благоустройство проезда Мальцева — это конкретный результат совместной работы власти и неравнодушных жителей", — отметил представитель администрации города.

Этот проект стал примером успешного взаимодействия: активная позиция самих жителей позволила привлечь внимание депутатов и исполнительной власти, а слаженная работа муниципалитета и подрядчиков довела дело до конца. Подобные инициативы будут продолжаться во всех районах областного центра в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы формирования современной городской среды.

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Последние комментарии

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