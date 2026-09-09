Новые идеи для медицины будущего: в СамГМУ стартовала акселерационная программа "МедАП" 2026

В Самарском государственном медицинском университете состоялось открытие новой акселерационной программы "МедАП" — комплексной образовательно-практической программы для студентов в сфере технологического предпринимательства. Ее цель — помочь участникам пройти путь от идеи до готового к презентации проекта, который можно представить экспертам, инвесторам и партнерам. На протяжении всего времени команды совмещают обучение с активной работой над собственными проектами, регулярно получая обратную связь от приглашенных экспертов.

В открытии программы приняли участие ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов, врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, а также руководители профильных подразделений университета по образованию, науке, молодежной политике и студенты СамГМУ.

"В нашем университете создана мощная система поддержки молодых ученых и стимулирования интереса к науке, — подчеркнул ректор СамГМУ Александр Колсанов. — Работает Студенческое научное общество, различные научные кружки, стартап-центр, реализуются программы "МедАп" и "МедАП.Про". Все это способствует тому, что ребята вовлекаются в научную деятельность, уже начиная с первого курса. Результатом становятся собственные инновационные разработки, которые служат главной цели — сохранению здоровья и повышению качества жизни наших пациентов".

В свою очередь врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: "Программа "МедАП" — это практический вклад СамГМУ в достижение технологического суверенитета России в здравоохранении. В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" мы реализуем не просто стартапы, а готовые решения для отечественной медицины".

Программа "МедАП" начинается с отбора 350 участников и проведения форсайт-сессий, на которых 35 команд генерируют идеи в направлении "Хелснет". Далее стартует образовательный блок, включающий онлайн-лекции, тренинги и мастер-классы по ключевым темам: основы технологического предпринимательства, командообразование, проверка гипотез на рынке, бизнес-моделирование, анализ целевой аудитории.

Затем команды представляют промежуточные результаты на демо-дне в формате онлайн-презентации. Экспертное жюри оценивает выступления и дает рекомендации, после чего принимается решение о переходе команд на следующий этап. Команды, прошедшие отбор, продолжают обучение, но уже с фокусом на углубленные темы: управление командой, маркетинг, финансы, продажи, привлечение инвестиций и подготовка к публичным выступлениям.

Завершается программа итоговым днем, на котором команды защищают свои проекты перед жюри, состоящим из экспертов в области технологического предпринимательства и инвестиций. По результатам презентаций выбирают три лучших проекта, которые получают дополнительные рекомендации, консультационную поддержку и возможность дальнейшей реализации.

Напомним, в 2025 году СамГМУ выиграл двойной грант более чем на 12 млн рублей на реализацию акселерационных программ "МедАП" и "МедАП.Про". Конкурсный отбор проходил в рамках федерального проекта "Технологии" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" государственной программы РФ "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Программа "МедАП" предназначена для команд, которые впервые пробуют себя в предпринимательстве, "МедАП.Про" — для команд, уже имеющих опыт в предпринимательстве.