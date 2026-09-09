Новые идеи для медицины будущего: в СамГМУ стартовала акселерационная программа "МедАП" 2026

В Самарском государственном медицинском университете состоялось открытие новой акселерационной программы "МедАП" — комплексной образовательно-практической программы для студентов в сфере технологического предпринимательства. Ее цель — помочь участникам пройти путь от идеи до готового к презентации проекта, который можно представить экспертам, инвесторам и партнерам. На протяжении всего времени команды совмещают обучение с активной работой над собственными проектами, регулярно получая обратную связь от приглашенных экспертов.
В открытии программы приняли участие ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов, врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, а также руководители профильных подразделений университета по образованию, науке, молодежной политике и студенты СамГМУ.
"В нашем университете создана мощная система поддержки молодых ученых и стимулирования интереса к науке, — подчеркнул ректор СамГМУ Александр Колсанов. — Работает Студенческое научное общество, различные научные кружки, стартап-центр, реализуются программы "МедАп" и "МедАП.Про". Все это способствует тому, что ребята вовлекаются в научную деятельность, уже начиная с первого курса. Результатом становятся собственные инновационные разработки, которые служат главной цели — сохранению здоровья и повышению качества жизни наших пациентов".
В свою очередь врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: "Программа "МедАП" — это практический вклад СамГМУ в достижение технологического суверенитета России в здравоохранении. В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" мы реализуем не просто стартапы, а готовые решения для отечественной медицины".
Программа "МедАП" начинается с отбора 350 участников и проведения форсайт-сессий, на которых 35 команд генерируют идеи в направлении "Хелснет". Далее стартует образовательный блок, включающий онлайн-лекции, тренинги и мастер-классы по ключевым темам: основы технологического предпринимательства, командообразование, проверка гипотез на рынке, бизнес-моделирование, анализ целевой аудитории.
Затем команды представляют промежуточные результаты на демо-дне в формате онлайн-презентации. Экспертное жюри оценивает выступления и дает рекомендации, после чего принимается решение о переходе команд на следующий этап. Команды, прошедшие отбор, продолжают обучение, но уже с фокусом на углубленные темы: управление командой, маркетинг, финансы, продажи, привлечение инвестиций и подготовка к публичным выступлениям.
Завершается программа итоговым днем, на котором команды защищают свои проекты перед жюри, состоящим из экспертов в области технологического предпринимательства и инвестиций. По результатам презентаций выбирают три лучших проекта, которые получают дополнительные рекомендации, консультационную поддержку и возможность дальнейшей реализации.
Напомним, в 2025 году СамГМУ выиграл двойной грант более чем на 12 млн рублей на реализацию акселерационных программ "МедАП" и "МедАП.Про". Конкурсный отбор проходил в рамках федерального проекта "Технологии" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" государственной программы РФ "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Программа "МедАП" предназначена для команд, которые впервые пробуют себя в предпринимательстве, "МедАП.Про" — для команд, уже имеющих опыт в предпринимательстве.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???