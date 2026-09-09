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Общество

"СМИротворец-2026": стартовал прием работ на конкурс

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прием работ на ХVIII Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений стартовал. В 2026 г. конкурс входит в перечень основных мероприятий Года единства народов России.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

"СМИротворец" проводится в шести основных номинациях:

"Телевидение", "Печать", "Интернет", "ЭТНОзвук" (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), "Детские и молодежные СМИ", "Единство народов" (материалы, которые посвящены Году единства народов России).

"У нашего конкурса есть традиция — одну из номинаций мы посвящаем главной теме года. В 2026 году по всей стране реализуются инициативы, посвященные Году единства народов России. Конечно же журналисты рассказывают о них в своих материалах. Самых достойных мы отметим на награждении", — поделился президент Гильдии межэтнической журналистики, руководитель оргкомитета конкурса "СМИротворец" Маргарита Лянге.

Помимо основных номинаций также предусмотрена специальная номинация для новых медиа "Блоги".

Окончание приема работ — 20 сентября 2026 года.

СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик — не более 3-х циклов/рубрик и до 3-х работ в каждом цикле/рубрике.

Материалы на конкурс предоставляются через специальную форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей, в том числе с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ и отсканированной анкеты участника (анкету необходимо загрузить в графу "Авторские права") или по электронной почте konkurs@nazaccent.ru

Материалы на языках народов России рассматриваются только при наличии полного (подстрочного) перевода или дубляжа на русский язык.

Награждение лауреатов пройдет в ноябре в Москве.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте "СМИротворца".

ХVIII Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" совместно с Гильдией межэтнической журналистики.

Сайт конкурса. Положение о конкурсе. Форма для подачи заявок.

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Последние комментарии

Kevin Yi 06 августа 2026 14:58 Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

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