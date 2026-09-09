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Общество

В Самарской области 7 сентября выпало рекордное количество осадков

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 сентября, сразу в шести населенных пунктах региона был перекрыт суточный максимум количества осадков.

Фото: Анна Вырина

В последний раз в этот день настолько обильный дождь в Самаре и Кинель-Черкассах шел в 2011 году. В нынешнем году отклонение в мм по количеству осадков составило 1,8 и 5,7 мм, соответственно.

В Серноводске и Клявлино самым дождливым до нынешнего года оказалось 7 сентября 1958 года, 68 лет назад.

Также были побиты рекорды 1967 года в Авангарде и Большой Глушице. Здесь отклонение составило 10,7 и 15,7 мм, соответственно. 

Метеостанции

Значение предыдущего максимума количества осадков, мм/год

Максимальное количество осадков, мм,

в 2026 г.

Отклонение в мм

Самара

17,4/2011

19,2

1,8

Кинель-Черкассы

11,6/2011

17,3

5,7

Авангард

11,8/1967

22,5

10,7

Большая Глушица

12,3/1967

28,0

15,7

Серноводск

21,1/1958

24,7

3,6

Клявлино

14,5/1958

19,1

4,6

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