В Самарской области 7 сентября выпало рекордное количество осадков

В понедельник, 7 сентября, сразу в шести населенных пунктах региона был перекрыт суточный максимум количества осадков.

В последний раз в этот день настолько обильный дождь в Самаре и Кинель-Черкассах шел в 2011 году. В нынешнем году отклонение в мм по количеству осадков составило 1,8 и 5,7 мм, соответственно.

В Серноводске и Клявлино самым дождливым до нынешнего года оказалось 7 сентября 1958 года, 68 лет назад.

Также были побиты рекорды 1967 года в Авангарде и Большой Глушице. Здесь отклонение составило 10,7 и 15,7 мм, соответственно.