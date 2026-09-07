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Молодежная политика Общество

"Стрелка" приглашает на серию бесплатных образовательных мероприятий в сентябре

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре АНО "Агентство стратегических коммуникаций "Стрелка" проведет серию образовательных, творческих и развлекательных мероприятий на площадке молодежного центра Самарской области. В программе — лекции, театральные практики, кинопоказ, благотворительный фотодень, психологические встречи, книжный клуб, творческие мастерские и социальная игра.

Фото: предоставлено организаторами

В среду, 9 сентября, программу откроет лекция "Как музыка влияет на наш мозг?" от резидентов "Простой мозг". Биолог и физиолог Дарья Громова расскажет, что происходит с мозгом, когда человек слушает музыку, какие его зоны включаются в этот процесс и почему разные мелодии вызывают разные эмоции. Лекция пройдет с 18:30 до 19:45.

В этот же день в 19:00 начнется театральная лаборатория "Как превратить эмоцию в реальный проект?" от резидентов театра "ТУЗ". Участники будут учиться превращать идеи, чувства и наблюдения в сценический материал, работать с телом и речью, вести дневник наблюдений и исследовать собственные эмоции. Лаборатория рассчитана на три месяца и завершится общей постановкой.

12 сентября с 12:00 до 19:00 пройдет игра "Кровь на Часовой Башне". Это социальная игра со скрытыми ролями, интригами и неожиданными поворотами, которую можно сравнить с более сложным форматом "Мафии". Каждый участник получает собственную роль со способностями, которые могут влиять на ход партии.

13 сентября с 11:00 до 13:00 "Стрелка" совместно с молодежным движением помощи животным "ЛАПА" проведет благотворительный фотодень "Вместе помогаем животным". Участники смогут прийти одни, с друзьями, семьей или питомцем и получить профессиональные фотографии. Входом станет корм для собак или кошек, который после мероприятия передадут в приют для животных. Фотодень состоится в кофейне "MB cafe" по адресу: ул. Красноармейская, 10.

В 15:00 в этот же день состоится еще одна встреча театральной лаборатории "Как превратить эмоцию в реальный проект?" от театра "ТУЗ".

В 16:00 начнется "Кинострелка" от резидентов "Женский кодекс": участники посмотрят и обсудят фильм "Талли" 2018 года. Встречу проведут основатель проекта "Женский кодекс" Юлия Куприянова и психолог-сексолог Мадина Качмазова.

14 сентября с 18:00 до 20:00 состоится творческая мастерская "АртСоюз".

16 сентября с 18:00 до 20:00 театральная мастерская "Случай" проведет актерский тренинг. Участники выполнят упражнения на развитие памяти, внимания и фантазии, поработают с этюдами и импровизацией. Актерский опыт для участия не требуется. Тренинг проведет театральный педагог, режиссер и актриса Александра Шилина.

18 сентября с 18:00 до 20:00 резиденты "Здесь можно" проведут "Встречу с подростками". В 18:30 в пространстве также начнется лекторий Самарской ассоциации психообразования.

23 сентября с 18:30 до 20:00 состоится новый лекторий от резидентов проекта "Простой мозг".
25 сентября с 18:00 до 20:00 резиденты "Здесь можно" проведут "Встречу со взрослыми". Параллельно с 18:00 до 20:30 пройдет встреча книжного клуба.

27 сентября с 12:00 до 19:00 вновь состоится игра "Кровь на Часовой Башне", а с 18:00 до 20:00 — творческая мастерская "АртСоюз".

Большинство мероприятий пройдут в многофункциональном молодежном центре Самарской области по адресу: проспект Масленникова, 37. На отдельные события необходима предварительная регистрация.

Уточнить информацию по мероприятиям, узнать расписание и записаться можно в группе "Стрелки" во ВКонтакте: https://vk.ru/strelka_samara

АНО "Агентство стратегических коммуникаций "Стрелка" — некоммерческая организация при поддержке министерства молодежной политики Самарской области. Развивает сообщества, помогает креативным проектам и проводит образовательные и культурные события. Здесь идеи встречаются с возможностями.

 

 

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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