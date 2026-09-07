"Стрелка" приглашает на серию бесплатных образовательных мероприятий в сентябре

В сентябре АНО "Агентство стратегических коммуникаций "Стрелка" проведет серию образовательных, творческих и развлекательных мероприятий на площадке молодежного центра Самарской области. В программе — лекции, театральные практики, кинопоказ, благотворительный фотодень, психологические встречи, книжный клуб, творческие мастерские и социальная игра.

В среду, 9 сентября, программу откроет лекция "Как музыка влияет на наш мозг?" от резидентов "Простой мозг". Биолог и физиолог Дарья Громова расскажет, что происходит с мозгом, когда человек слушает музыку, какие его зоны включаются в этот процесс и почему разные мелодии вызывают разные эмоции. Лекция пройдет с 18:30 до 19:45.

В этот же день в 19:00 начнется театральная лаборатория "Как превратить эмоцию в реальный проект?" от резидентов театра "ТУЗ". Участники будут учиться превращать идеи, чувства и наблюдения в сценический материал, работать с телом и речью, вести дневник наблюдений и исследовать собственные эмоции. Лаборатория рассчитана на три месяца и завершится общей постановкой.

12 сентября с 12:00 до 19:00 пройдет игра "Кровь на Часовой Башне". Это социальная игра со скрытыми ролями, интригами и неожиданными поворотами, которую можно сравнить с более сложным форматом "Мафии". Каждый участник получает собственную роль со способностями, которые могут влиять на ход партии.

13 сентября с 11:00 до 13:00 "Стрелка" совместно с молодежным движением помощи животным "ЛАПА" проведет благотворительный фотодень "Вместе помогаем животным". Участники смогут прийти одни, с друзьями, семьей или питомцем и получить профессиональные фотографии. Входом станет корм для собак или кошек, который после мероприятия передадут в приют для животных. Фотодень состоится в кофейне "MB cafe" по адресу: ул. Красноармейская, 10.

В 15:00 в этот же день состоится еще одна встреча театральной лаборатории "Как превратить эмоцию в реальный проект?" от театра "ТУЗ".

В 16:00 начнется "Кинострелка" от резидентов "Женский кодекс": участники посмотрят и обсудят фильм "Талли" 2018 года. Встречу проведут основатель проекта "Женский кодекс" Юлия Куприянова и психолог-сексолог Мадина Качмазова.

14 сентября с 18:00 до 20:00 состоится творческая мастерская "АртСоюз".

16 сентября с 18:00 до 20:00 театральная мастерская "Случай" проведет актерский тренинг. Участники выполнят упражнения на развитие памяти, внимания и фантазии, поработают с этюдами и импровизацией. Актерский опыт для участия не требуется. Тренинг проведет театральный педагог, режиссер и актриса Александра Шилина.

18 сентября с 18:00 до 20:00 резиденты "Здесь можно" проведут "Встречу с подростками". В 18:30 в пространстве также начнется лекторий Самарской ассоциации психообразования.

23 сентября с 18:30 до 20:00 состоится новый лекторий от резидентов проекта "Простой мозг".

25 сентября с 18:00 до 20:00 резиденты "Здесь можно" проведут "Встречу со взрослыми". Параллельно с 18:00 до 20:30 пройдет встреча книжного клуба.

27 сентября с 12:00 до 19:00 вновь состоится игра "Кровь на Часовой Башне", а с 18:00 до 20:00 — творческая мастерская "АртСоюз".

Большинство мероприятий пройдут в многофункциональном молодежном центре Самарской области по адресу: проспект Масленникова, 37. На отдельные события необходима предварительная регистрация.