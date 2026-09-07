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В Самарской области прошел форум для приемных родителей

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В детском лагере "Волжский Артек" прошел III Форум приемных семей "Семья — это вместе по‑разному", организованный Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки г. о. Самара. Три дня площадка была наполнена живым общением и профессиональной поддержкой.

Фото: Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары

На торжественном открытии заместитель министра социально‑демографической и семейной политики Самарской области Александр Постников подчеркнул, что у каждого ребенка должно быть право на тепло, которое может подарить только семья. Эта мысль стала смысловым стержнем всего мероприятия.

"Ваш выбор — взять в семью ребенка — это не просто решение. Это призвание, ежедневный труд души и огромная ответственность. Спасибо вам за ваши открытые сердца, за терпение, мудрость и за то, что вы становитесь для детей настоящими мамой и папой", — отметила в своем обращении к участникам министр социально‑демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Программа форума была выстроена с учетом реальных потребностей приемных семей. На площадках работали специалисты разного профиля: родители могли получить индивидуальные консультации психологов, детально разобраться в своих правах и узнать о доступных мерах государственной поддержки.

Большой блок программы составили тренинговые и диалоговые площадки. В формате живого обсуждения участники разбирали тонкости возрастной психологии, этапы взросления детей, способы выстраивания доверительного контакта и принципы бережного воспитания. Особое внимание было уделено правовому просвещению: понимание законодательства — важный фактор стабильности и уверенности семьи.

"Здесь важно не только общение и взаимодействие между приемными семьями, но и их обучение. Здесь говорят о правах и обязанностях — мы живем в правовом государстве, и каждому из нас нужно знать закон. Есть возможность пообщаться с психологом, узнать больше о специфике воспитания детей. Хорошо, что сюда подключены разные специалисты, и этот разный формат подачи информации помогает сохранить семью и развить ее", — сказала Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.

Параллельно с работой для родителей была организована насыщенная программа для детей. Опытные педагоги и психологи провели развивающие игры и активности на командообразование. Для ребят это была возможность раскрыться, научиться доверять, почувствовать себя частью большой и дружной команды.

В регионе ведется системная работа по социальной поддержке приемных и многодетных семей. Сегодня в Самарской области действует 42 меры социальной поддержки в рамках национального проекта "Семья". Развитие направления семьесбережения — один из ключевых приоритетов социальной политики. Эта деятельность ведется в рамках Десятилетия многодетной семьи, объявленного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Цель региона — создать экосистему, в которой каждая семья — будь то кровная или приемная — чувствует реальную помощь, защиту и уважение.

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