"Спорт вместо стресса": Александр Живайкин предложил федерациям взять шефство над детьми бойцов СВО

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин выступил с инициативой системной поддержки детей участников специальной военной операции через спортивные секции. Он озвучил ее на стратегической сессии "Помощь фронту и семьям участников СВО", которая прошла в Отрадном 7 августа.

Тысячи семей по всей стране живут в ситуации, когда отец на передовой, а мать работает и воспитывает детей в одиночку. На кружки и секции для детей при этом не остается ни сил, ни времени.

"Материальная поддержка государства важна, но этого недостаточно. Когда отец на фронте или погиб, у ребенка теряется ориентир на будущее. Ему критически нужна стабильная среда - с понятными правилами, режимом и возможностью побеждать", - объяснил Живайкин на стратегической сессии.

Депутат возглавляет проект "Выбор сильных", который объединяет 20 тысяч спортсменов в борьбе самбо и дзюдо. Он уверен, что спорт может стать спасением. Регулярные тренировки создают распорядок дня, команда заменяет потерянное чувство защищенности, тренер становится авторитетом, а медали возвращают веру в себя.

Показателен опыт самого проекта: здесь занимаются 200 детей участников СВО, а более чем 100 тренеров сами воюют в зоне боевых действий. Когда они возвращаются и проводят мастер-классы - это становится мощным эмоциональным опытом для ребят.

Программа из десяти шагов

Александр Живайкин представил конкретный план действий.

Финансовая поддержка:

Первый год занятий бесплатно - без бюрократии, по спискам школ

Стипендии от 3 т. до 10 тысяч рублей за спортивный прогресс

Психологическое сопровождение:

Наставник из числа старших спортсменов для каждого новичка

Персональный контроль тренера в первые три месяца

Быстрый результат - первая похвала или победа уже через месяц

Смысловое наполнение:

Встречи с ветеранами СВО в неформальной обстановке

Совместные тренировки для детей и вернувшихся родителей

Участие в благотворительных акциях и в помощи фронту

Создание традиций и ритуалов для ощущения принадлежности

"Я обращаюсь к каждой спортивной федерации Самарской области: возьмите шефство хотя бы над десятью детьми участников СВО. Внедрите три меры из программы. У нас есть все необходимое - залы, тренеры, методики. Этим детям нужно чуть больше внимания, но они того стоят. Сегодня мы вкладываемся в них - завтра они станут опорой страны", - заявил депутат.

Александр Живайкин предложил сделать Самарскую область пилотным регионом, а затем масштабировать программу на всю Россию.

В стратегической сессии "Помощь фронту и семьям участников СВО" во Дворце культуры "Россия" участвовали 120 человек: главы городов и районов (Отрадный, Кинель, Кинель-Черкасский, Кинельский, Богатовский), участники СВО, их семьи, ветераны.

Параллельно с выступлениями министров Оксаны Щербицкой и Ольги Фурсовой, помощника губернатора Андрея Колотовкина работали консультационные пункты МФЦ и центра занятости. Проходили практические мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей для отправки на фронт.