16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Спорт вместо стресса": Александр Живайкин предложил федерациям взять шефство над детьми бойцов СВО В Самарской области состоялся семинар по ресоциализации ветеранов СВО В Самарской области с начала года более 550 детей-сирот обеспечены жильем Более 200 ветеранов СВО получили психологическую помощь в центре "Сердце воина" в этом году "Конфетка доброты": "Пятёрочка" направила на помощь тяжелобольным детям более 12 млн рублей

Соцподдержка Общество

"Спорт вместо стресса": Александр Живайкин предложил федерациям взять шефство над детьми бойцов СВО

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 290
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин выступил с инициативой системной поддержки детей участников специальной военной операции через спортивные секции. Он озвучил ее на стратегической сессии "Помощь фронту и семьям участников СВО", которая прошла в Отрадном 7 августа.

Фото: Виталий Маглюй

Тысячи семей по всей стране живут в ситуации, когда отец на передовой, а мать работает и воспитывает детей в одиночку. На кружки и секции для детей при этом не остается ни сил, ни времени.

"Материальная поддержка государства важна, но этого недостаточно. Когда отец на фронте или погиб, у ребенка теряется ориентир на будущее. Ему критически нужна стабильная среда - с понятными правилами, режимом и возможностью побеждать", - объяснил Живайкин на стратегической сессии.

Депутат возглавляет проект "Выбор сильных", который объединяет 20 тысяч спортсменов в борьбе самбо и дзюдо. Он уверен, что спорт может стать спасением. Регулярные тренировки создают распорядок дня, команда заменяет потерянное чувство защищенности, тренер становится авторитетом, а медали возвращают веру в себя.

Показателен опыт самого проекта: здесь занимаются 200 детей участников СВО, а более чем 100 тренеров сами воюют в зоне боевых действий. Когда они возвращаются и проводят мастер-классы - это становится мощным эмоциональным опытом для ребят.

Программа из десяти шагов

Александр Живайкин представил конкретный план действий.

Финансовая поддержка:

  • Первый год занятий бесплатно - без бюрократии, по спискам школ
  • Стипендии от 3 т. до 10 тысяч рублей за спортивный прогресс

Психологическое сопровождение:

  • Наставник из числа старших спортсменов для каждого новичка
  • Персональный контроль тренера в первые три месяца
  • Быстрый результат - первая похвала или победа уже через месяц

Смысловое наполнение:

  • Встречи с ветеранами СВО в неформальной обстановке
  • Совместные тренировки для детей и вернувшихся родителей
  • Участие в благотворительных акциях и в помощи фронту
  • Создание традиций и ритуалов для ощущения принадлежности

"Я обращаюсь к каждой спортивной федерации Самарской области: возьмите шефство хотя бы над десятью детьми участников СВО. Внедрите три меры из программы. У нас есть все необходимое - залы, тренеры, методики. Этим детям нужно чуть больше внимания, но они того стоят. Сегодня мы вкладываемся в них - завтра они станут опорой страны", - заявил депутат.

Александр Живайкин предложил сделать Самарскую область пилотным регионом, а затем масштабировать программу на всю Россию.

В стратегической сессии "Помощь фронту и семьям участников СВО" во Дворце культуры "Россия" участвовали 120 человек: главы городов и районов (Отрадный, Кинель, Кинель-Черкасский, Кинельский, Богатовский), участники СВО, их семьи, ветераны.

Параллельно с выступлениями министров Оксаны Щербицкой и Ольги Фурсовой, помощника губернатора Андрея Колотовкина работали консультационные пункты МФЦ и центра занятости. Проходили практические мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей для отправки на фронт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6