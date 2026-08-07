Самарские юноши участвуют в Юнармейских военно-патриотических сборах ПФО "Гвардеец" в Пензе

На базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.В.Хрулева проходят Юнармейские военно-патриотические сборы "Гвардеец". Это общественный проект ПФО, который реализуется под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Самарскую область на окружных сборах представляют 20 юношей, все они победители регионального отборочного этапа, который проходил на базе центра "Авангард". Вместе с участниками из всех регионов ПФО, а также Луганской Народной Республики юные гвардейцы полностью погружены в армейскую жизнь, они соревнуются в силе, смекалке и выносливости. Им предстоит многому научиться: продемонстрировать как сплоченность команд, так и личные достижения. Ребята своими глазами увидят и в некотором роде почувствуют на себе солдатский быт и солдатские будни, познакомятся с современным вооружением Российской Армии.
Гвардейцев ждут строевая, общефизическая, стрелковая, парашютная подготовка, а также занятия по истории Отечества и основам военного дела, современной тактике и методам ведения военных действий, изучению и управлению БПЛА. В рамках сборов состоятся соревнования по военно-прикладным дисциплинам, а также по мини-футболу, баскетболу, волейболу, дартсу, пейнтболу, шашкам.
"Служба Отечеству во все времена была делом чести для защитников России, а армия - плоть от плоти народа. Желаю Вам, дорогие ребята, за время, проведенное на сборах, сделать еще один шаг на благородном пути защитников Отечества, стать одной большой семьей, готовой поддержать друг друга и прийти на помощь в любой ситуации", - отметил на торжественной церемонии открытия замполпреда президента России в ПФО, курирующий в аппарате полномочного представителя проекты военно-патриотической направленности, Александр Тихонов.
Почетные гости, в том числе Герой Российской Федерации Александр Решетников и участник второго потока федеральной программы "Время героев" Вячеслав Зенкин, провели уроки Мужества и рассказали ребятам о важности специальной военной операции, поделились личными историями и профессиональным опытом.
В этом году смена проходит в Год единства народов России, объявленный президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. В числе участников - ребята разных национальностей, проживающих в ПФО, в воссоединенных регионах.
Для участников сборов также предусмотрены творческие конкурсы, где они смогут представить свои регионы и продемонстрировать собственные таланты, интересная культурно-познавательная программа для знакомства с историей и знаковыми местами Пензенской области.
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