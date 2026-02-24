"Крылатая пехота": открылась выставка, посвященная 1445 полку

В Доме-музее им. М. В. Фрунзе 21 февраля открылась выставка "1445-й самарский полк: самарчане в специальной военной операции". Выставка посвящена мотострелковому полку, в котором служат мобилизованные в 2022 году мужчины, проживающие в Самарской области. Сегодня 1445 полк выполняет боевые задачи на передовой, а недавние командиры, вернувшиеся в регион, собирают для полка гуманитарную помощь и рассказывают о его военных буднях и подвигах.

Слава — погибшим и живым!

Инициаторами выставки, посвященной 1445 мобилизационному полку, стали участник СВО, бывший заместитель командира 1445 полка, участник проекта "Школа героев", руководитель самарского городского отделения "Боевое братство", подполковник Владимир Харьков и директор Дома-музея им. М. В. Фрунзе, участник первой Чеченской войны, офицер Андрей Гончаров.

Не случайно тематическую выставку решили провести в музее Фрунзе. Более ста лет назад территория Донбасса была ареной боев в ходе Гражданской войны в России. Именно здесь пролегал полководческий путь выдающегося советского полководца Михаила Васильевича Фрунзе: осенью 1920 года он руководил Южным фронтом Советской республики. Под его руководством красноармейцы отстояли Донбасс и Крым от белогвардейцев, поддерживаемых европейскими странами.

Андрей Гончаров в разговоре с корреспондентом "Волга Ньюс" отметил особенность выставки — она посвящена событиям современности и рассказывает о живых героях нашего времени. "История СВО еще только пишется, и мы являемся свидетелями того, что сейчас происходит. Как в Гражданскую войну, так и во время Специальной военной операции многие самарские жители откликнулись на призыв государства о том, чтобы вступить на защиту. Как в 1918–1919 году формировались отряды — в том числе была сформирована 25 чапаевская дивизия, в которую вошли три самарских полка, — так и в современных событиях сформирован полк 1445, который сейчас выполняет на фронте поставленные перед ним боевые задачи", — проводит параллели директор музея.

Гражданские стали военными

На торжественной церемонии открытия выставки Владимир Харьков напомнил, что из Самарской области на фронт ушли три полка, состоящих из воинов, призванных по частичной мобилизации — 1443, 1444 и 1445. Два первых были расформированы, и в настоящее время 1445 — единственный мобилизационный полк, который сохранился как боевая единица.

"Я стоял у истоков нашей воинской части, сформированной в ходе частичной мобилизации, — рассказал Владимир Харьков. — Призванные ребята не все даже в армии служили, кого-то военкоматы призвали, ориентируясь на востребованные на фронте специальности. Из них мы формировали бойцов, и в этом очень хорошо помогали опытные военнослужащие, которые прошли Афганистан и Северный Кавказ. Нам, военным, перешедшим с гражданской службы на военную, было попроще, а мобилизованным очень сложно. Но они стали бойцами, и наш полк хранит очень много героических будней полка и историй отдельных героев".

Когда 1445 полк прибыл в зону специальной военной операции, его передали в состав 7-й воздушно-десантной штурмовой дивизии, в которой полк находится и в настоящее время. На сегодня эта прославленная дивизия награждена четырьмя боевыми орденами. Примечательно, что знамя 1445 полка отражает его военное подчинение: сине-зеленый флаг, парашют и горы. Наши мотострелки, которые с начала операции воюют в составе воздушно-десантных войск, с гордостью называют себя "крылатая пехота". Сейчас они воюют на Каменском направлении Запорожской области на первой линии, ежедневно выдерживая многочисленные удары артиллерии и налеты FPV-дронов.

Военные истории

На открытие выставки пришло много гостей разного возраста и социального положения: пенсионеры, студенты, школьники, педагоги, силовики, представители власти и сферы культуры, военные и многие другие. Теплыми аплодисментами присутствующие встретили бойцов 1445 полка — Виктор Лысенко и действующего бойца с позывным Борода. Военные скромно и немногословно рассказали о своей службе, но их боевые товарищи поведали об их истинном героизме.

Руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия", председатель реготделения "Союза пенсионеров России", депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев — давний друг полка, который отзывался на запросы бойцов и со своей командой волонтеров отвозил им гуманитарную помощь. На выставке он вспоминал несостоявшиеся встречи с Владимиром Харьковым: когда Воропаев приезжал на СВО с гуманитаркой, Харьков в это время был на передовой. Также он вспомнил трогательную историю о том, как Владимир Харьков, вернувшись на родину, отыскал школьницу из Тольятти, письмо которой военный бережно хранит до сих пор. Это письмо поддерживало бойца в тяжелые моменты и позволяло не зачерстветь душой, сталкиваясь на войне с самым страшным.

На фото Андрей Гончаров, Виктор Воропаев, Владимир Харьков, Сергей Сальников (слева направо)

Много познавательных и захватывающих фактов рассказал бывший заместитель командира 1445 полка, военный комиссар Волжского района Самарской области Сергей Сальников. Оказывается, когда бойцы только приехали на фронт, настроение и мнения об СВО было разное. Но видя жизнь обычных людей и общаясь с ними, сталкиваясь с разными ситуациями, в итоге все, кто воюет, ни грамма не сомневаются, что они делают правое дело.

Сергею Сальникову запомнились из спокойных не боевых дней время, когда полк стоял в районе заповедника "Алешкинские пески". После строительства ГЭС для безопасности здесь было решено создать искусственный лес, чтобы укрепить пески. Со всех регионов СССР приехали лесники, покрыли деревьями гектары песка и поставили таблички с названием своих лесничеств. Эти таблички до сих пор стоят. "В 1990-х СССР распался, и эту работу на Украине недоделали, хотя оголенными остались всего 14 километров. Эти гектары леса засаживали наши предки, Россия и Украина были объединены общими идеями, и нельзя допустить, чтобы те, кто вдруг перестал считать нас братьями, развалили все, что было создано таким большим и искренним трудом", - говорит бывший замкомандира полка.

Организаторы выставки приготовили для гостей неожиданный финал: под гитару и аккордеон присутствующие спели патриотичные всем известные песни. И как это часто бывает, песню "День Победы" композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова многие пели со слезами на глазах.

"Накануне Дня защитника Отечества открылась выставка, посвященная нашим современникам — жителям Самарской области, защитникам Родины, — говорит заместитель прокурора Самарской области Евгений Петренко. — Ребята ушли по мобилизации и воюют до сих пор. Никто не думал, что в один миг не станет мира. И вот Родина призвала — и мужчины ушли на фронт. Все они герои, каждым из них мы можем и должны гордиться".