В Самаре простились с погибшим на СВО военкором Олегом Ракшиным

В среду, 14 января, в Доме офицеров состоялось прощание с фотографом, режиссером и военным корреспондентом Олегом Ракшиным. На церемонии прощания присутствовало около 100 человек: близкие, коллеги, сослуживцы, друзья.
"Олег - это составная часть нашего коллектива. В нашей работе было много разных проектов, мы всегда старались поддерживать его и тогда, когда он ушел на фронт. Олег был "нашим человеком на передовой", который именно сам чувствовал происходящее, сам снимал и показывал военную жизнь такой, как она есть", - отметил в прощальном слове близкий друг военкора - начальник Дома офицеров Александр Назаренко.
Напомним, на СВО Олег Ракшин ушел добровольцем в апреле 2023 года. По решению командира он стал военным корреспондентом. Он был старшиной Александрийской бригады "Черные гусары" и вместе с супругой Галиной Щерба вел телеграм-канал "Черные гусары" , где публиковались фронтовые фотографии и истории российских военнослужащих.
Олег Ракшин был автором и соавтором проектов "Лица Армии", "Хроника войны" и "Жены Героев", членом Союза ВИК "Бессмертные гусары", Георгиевским кавалером.
26 декабря военный корреспондент скончался от ранений, полученных при выполнении боевого задания.
