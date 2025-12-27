На СВО погиб самарский фотограф, военкор Олег Ракшин

26 декабря Гвардии старшина Александрийской бригады, георгиевский кавалер Олег Ракшин скончался от полученных при выполнении боевого задания ранений.

Олег Ракшин ушел добровольцем на СВО в апреле 2023 года. По решению командира Олег стал военным корреспондентом. Вместе со своей супругой Галиной Щерба он ведет телеграм-канал "Черные гусары", в котором публикуются фото с фронта и истории о наших военных. А еще Олег и Галина реализовали фотопроект "Лица армии".

В марте 2025 г. Олег Ракшин стал победителем премии "Золотое перо России" в номинации "Фотокорреспондент года".