На СВО погиб самарский фотограф, военкор Олег Ракшин

26 декабря Гвардии старшина Александрийской бригады, георгиевский кавалер Олег Ракшин скончался от полученных при выполнении боевого задания ранений.
Олег Ракшин ушел добровольцем на СВО в апреле 2023 года. По решению командира Олег стал военным корреспондентом. Вместе со своей супругой Галиной Щерба он ведет телеграм-канал "Черные гусары", в котором публикуются фото с фронта и истории о наших военных. А еще Олег и Галина реализовали фотопроект "Лица армии".
В марте 2025 г. Олег Ракшин стал победителем премии "Золотое перо России" в номинации "Фотокорреспондент года".
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.