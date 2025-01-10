Олег Ракшин: "Мы здесь ради тех, с кого начинается Родина"

Самарец Олег Ракшин ушел добровольцем на СВО в апреле 2023 года. По решению командира Олег стал военным корреспондентом. Вместе со своей супругой Галиной Щерба он ведет телеграм-канал "Черные гусары", в котором публикуются фото с фронта и истории о наших военных. А еще Олег и Галина реализовали фотопроект "Лица армии". Олег рассказал "Волга Ньюс" о своем пути на СВО и предоставил несколько снимков из зоны спецоперации. Далее - от первого лица.

"В 2021 году по совету жены я занялся портретной фотографией. В это же время под влиянием творчества британского фотографа Рори Льюиса родилась идея сделать проект "Лица армии". Первые фотографии проекта были сняты в пункте тылового обеспечения 2-й армии. Тогда все было очень секретно-секретно, и о съемке военнослужащего с открытым лицом речи не шло. Этот запрет и сформировал смысловое содержание проекта, где человек с закрытым лицом стал символом современной войны. Плюс балаклава и шлем создают образ современного рыцаря, поэтому я стал фотографировать бойцов в тех же позах, в которых изображены на картинах рыцари эпохи Возрождения, совмещая жанр парадного портрета с "полевыми" условиями съемки.

Боец с позывным "Сурадеви" из Алтайского края, герой России. "За ленту" попал в составе ЧВК "Вагнер" в январе 2023-го. После учебки — под Бахмут. В марте был ранен, а уже в апреле снова вошел в Бахмут в составе ДРГ и работал там вплоть до полного освобождения города. Потом подписал контракт с Министерством обороны. Автор фото: Олег Ракшин

Фотографии тогда были показаны начальнику Дома офицеров полковнику Александру Назаренко и Екатерине Колотовкиной — супруге на тот момент командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией. С реализацией фотопроекта "Лица армии" возникли некоторые сложности, тогда Екатерина Игоревна предложила свою идею для фотопроекта — снимать жен военнослужащих с накинутыми на плечи кителями. Проект получил название "Жены героев". Мы тогда и представить не могли, что он станет общероссийским.

Боец с позывным "Мамба" из Саратовской области. В Александрийской бригаде с 2018-го года, был в нескольких "горячих точках". В зоне СВО с самого начала. За личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова и "За боевые отличия". Погиб 21 ноября 2024 года. Автор фото: Олег Ракшин

Боец с позывным "Иисус" из Ямало-Ненецкого автономного округа. Прозвище товарищи по оружию ему дали в шутку, на самом деле он атеист. На СВО попал по мобилизации. Погиб в феврале 2024 года. Автор фото: Олег Ракшин

В зоне СВО как доброволец-контрактник я оказался в апреле 2023 года. Шел воевать, но так уж получилось, что на передовой я бываю не только с автоматом, но и "с "лейкой" и блокнотом". По решению командира гвардейской Александрийский бригады в настоящее время я выполняю роль военного корреспондента: снимаю и пишу для телеграм-канала "Черные гусары", до ноября 2023 года на мне был еженедельный выпуск бригадной газеты.

На передовой первые портреты были сделаны в селе Райгородка 21 апреля 2023 года. Дату

запомнил, потому что в этот день я принял боевое крещение. Утром попал под вертолетный обстрел, а через несколько часов был атакован дроном-камикадзе. Причем и обстрел, и атаку я пережил с двумя будущими Героями России Сергеем Назаровым и Артемом Понамаренко. К сожалению, оба офицера позднее погибли во время штурма Авдеевки. Помню позывные бойцов, которых я фотографировал в тот день: "Захар", "Апачи", "Сол", "Цыган", "Кэп", "Север", "Хакер". Про "Захара" точно не скажу, а из остальных парней в живых остался только "Север".

"Работа медиков". Автор фото: Олег Ракшин

"Коксохим. Работа". Завод "Коксохим" находится в Авдеевке. До 2014 года предприятие было крупнейшим в Европе по производству рядового угля, сейчас — полностью разрушено. Автор фото: Олег Ракшин

"Таков путь". Автор фото: Олег Ракшин

Сравнительно недавно запрет на съемку с открытыми лицами определенной категории бойцов был снят, поэтому у нас на канале все чаще появляются бойцы без балаклав. Но я всегда делаю два портрета: в балаклаве и без. Мы с моей женой Галиной Щерба решили, что после войны будет новый проект, который мы предварительно назвали "Лица армии. Без масок".

"Мехвод". Автор фото: Олег Ракшин

Свою миссию я вижу в фиксации современной, во многом неизвестной для большинства войны.

Когда-нибудь наши потомки, "пыль веков с хартий отряхнув", будут изучать СВО по этим фотографиям. Среди них не только портреты, но и фото боевых действий, эвакуация раненых, мирных жителей, освобожденные города Новороссии. В общем, война. Война, такая, какая она есть на самом деле.

"Селидово. Школа, разбитая ВСУ". Снимок сделан 30 ноября 2024 года. Автор фото: Олег Ракшин

И поверьте, в ней нет почти ничего красивого и романтичного. Почти, потому что только на войне можно встретить настоящих, с большой буквы людей. Это на гражданке человек может всю жить носить маску, здесь буквально сразу видно, кто есть кто. Вот вам еще один смысл проекта "Лица армии".

Война, конечно, меняет людей. И я не исключение. Стал меньше переживать по различным поводам, стал больше ценить свою семью. В конце концов, каждый из нас, находящихся на фронте, воюет, рискует жизнью именно ради своих родных и близких. Ради тех, с кого начинается Родина".