Почта России собрала 20 000 писем для героев СВО

В ходе международной патриотической акции "Диктант Победы" Почта России собрала 20 000 писем для бойцов СВО. Более 100 коробок с письмами из разных регионов страны компания передала представителям Министерства обороны России и Росгвардии. Торжественная церемония состоялась 9 октября в Музее Победы на Поклонной горе.

В торжественном мероприятии приняли участие руководитель ЦИК Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Александр Сидякин, координатор федерального партийного проекта "Историческая память", председатель Комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по цифровому развитию и искусственному интеллекту, ответственный секретарь Организационного комитета "НАША ПОБЕДА", заместитель генерального директора Музея Победы Фёдор Смуглин, начальник Центра военно-патриотической работы Вооруженных Сил Российской Федерации, Герой Российской Федерации Денис Скакуновский, начальник Главного военно-политического управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Владимир Стёпин и заместитель генерального директора Почты России Алан Козонов.

Почта России третий год подряд поддерживает патриотические акции "Диктант Победы" и "Письмо герою".

В этом году Почта организовала работу 130 площадок для написания диктанта сотрудниками компании в 80 регионах страны, а также предоставила площадки для внешней аудитории в Москве, Самаре, Воронеже и Липецке. На тех же площадках, где проходил "Диктант Победы", можно было написать и письмо бойцам СВО.

Почта снова выступила логистическим партнёром акции. Она организовала пересылку писем из регионов в Москву, их хранение на почтовом складе и дальнейшую транспортировку в Музей Победы для торжественной передачи организаторам, которые повезут их непосредственной в зону проведения СВО.

Кроме того, компания оказала информационную поддержку "Диктанту Победы". Так, с 1 по 25 апреля 2026 г. на всех экранах, размещённых в почтовых отделениях, транслировался ролик, посвящённый акции.

"В годы Великой Отечественной войны миллионы писем-треугольников преодолевали огромные расстояния, соединяя фронт и тыл. Для солдат они были частицей родного дома, источником сил и надежды. Военные почтальоны доставляли корреспонденцию в тяжелейших условиях, рискую собственной жизнью. И эта работа помогала людям сохранять силы для борьбы. Сегодня эта традиция продолжается. Участники "Диктанта Победы" со всей страны написали письма нашим военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. И особенно приятно отметить, что в "Диктанте Победы" приняли участие сотрудники Почты России. Для нас это не просто участие в общественной акции, а возможность лично выразить поддержку и благодарность защитникам нашей страны", — прокомментировал заместитель генерального директора Почты России Алан Козонов.

Организаторами акций "Диктант Победы" и "Письмо герою" выступили Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, "Волонтёры Победы", Россотрудничество и другие общественные организации.