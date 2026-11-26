В четверг, 26 ноября, в Нижнем Новгороде под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Шишкина состоялся межведомственный семинар по вопросам профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних. Главной темой стало взаимодействие органов власти, правоохранительных структур, образовательных и социальных учреждений в защите детей от опасного влияния и своевременном оказании помощи.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, представители Генеральной прокуратуры России, прокуроры регионов ПФО, руководители органов исполнительной власти и территориальных подразделений ФСБ, МВД и Следственного комитета России, представителей научного сообщества и духовенства.

Николай Шишкин подчеркнул необходимость обмена успешными региональными практиками и применения эффективных методик, позволяющих своевременно выявлять причины и обстоятельства, которые подталкивают несовершеннолетних к противоправным поступкам. Заместитель Генерального прокурора России выразил уверенность, что рекомендации семинара помогут предупреждать наиболее опасные проявления деструктивного поведения.

Особого внимания требует защита подростков от деструктивного воздействия в цифровой среде. Социальные сети и мессенджеры нередко используются для распространения опасного контента, вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Поэтому профилактика должна включать не только противодействие опасному контенту, но и своевременную поддержку детей, обучение безопасному поведению в интернете и выстраивание доверительного общения со взрослыми.

По мнению Игоря Комарова, главная задача — создать единую систему межведомственного взаимодействия, чтобы несовершеннолетний, попавший в сложную ситуацию, не оказался в "серой зоне". "Практика показывает, что от того, насколько слаженно и профессионально будет организовано на местах межведомственное взаимодействие, зависит безопасность и жизнь детей", — сказал полпред.

Важная часть профилактики — вовлечение подростков в содержательную, созидательную деятельность. Для этого в Приволжском федеральном округе реализуются 13 общественных проектов в сфере образования, культуры, спорта и социальной поддержки, в которых активное участие принимает молодежь Самарской области.

Следует отметить, что на окружном форуме "Конструктив" в Казани среди лучших практик в сфере профилактики экстремизма и терроризма был представлен опыт Самарской области, в том числе проект "Безопасный университет", который реализуется сотрудниками Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма и заключается в правовом просвещении студенческой молодежи об актуальных угрозах и рисках вовлечения в деструктивную деятельность.

В следующем году в округе планируется запустить Спартакиаду вузов ПФО и новый проект для семей участников СВО. Окружные инициативы помогают детям и молодежи раскрывать способности, находить единомышленников и получать опыт совместной работы. Тем самым меры защиты от негативного влияния дополняются реальными возможностями для самореализации. По мнению полпреда, чтобы эти возможности стали действенным инструментом профилактики, важно вовлекать в них не только самых активных и успешных ребят, но и тех, кто нуждается в особой поддержке. Задача школы, социальных служб и молодежных организаций — вместе с ребенком подобрать занятие по интересам, помочь сделать первый шаг и поддержать его на этом пути.

В видеообращении к участникам межведомственного семинара Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова акцентировала внимание на мерах, позволяющих помочь детям из семей участников специальной военной операции. "Эффективность показывают познавательно-оздоровительные смены "Сила России", где с детьми встречаются ветераны СВО, спортсмены, актеры", — отметила Мария Львова-Белова.