Самарский школьник принял участие в III Саммите талантов "Казахстан – Сириус" в Алматы

III Саммит талантов "Казахстан — Сириус" для детей и молодёжи Республики Казахстан и Российской Федерации собрал школьников, педагогов, студентов, молодых учёных и представителей индустрии двух стран и приурочен к III Международному конгрессу молодых учёных. Одним из участников стал Илья Сотников из Самарского регионального центра для одаренных детей.

Школьник активно изучает и применяет технологии ИИ, является призером конкурса "Большие вызовы" и прошел образовательную программу "Большие вызовы" в "Сириусе", а в октябре стал призером Международной олимпиады по ИИ и машинному обучению в Казахстане (FAIO). На Саммите он вместе с командой представил прототип-приложение ИИ-ассистента, помогающего пользователям в исследованиях, учебе.

"На "Больших вызовах" я разрабатывал проект по детекции на картинках в карточках товаров на маркетплейсах. Я выбрал этот проект, потому что мне интересно направление ИИ и сегодня проблема обмана на маркетплейсах за счет картинок, сгенерированных через ИИ, стоит достаточно остро. Я решил разобраться, как это работает и как с этим бороться. В нашем проекте мы показываем, как детекцию ИИ можно интегрировать в бизнес-процессы и насколько это полезно для бизнеса", — отметил Илья Сотников.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что грамотные специалисты по работе с ИИ "остро востребованы и в науке, и в промышленности, и в медицине, и в сельском хозяйстве, и в управлении — во всех тех сферах, где мы боремся за лидирующие позиции и видим для себя точки роста".

Проект "Казахстан — Сириус" реализуется по инициативе президентов двух стран. 28 мая 2026 года, в ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Казахстан, подписано межправительственное соглашение о создании в Алматы и Астане Международных школ, Центра по работе с талантами и Молодёжного научно-технологического парка, работающих по модели Президентского Лицея "Сириус" и Образовательного центра "Сириус". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал этот проект прочным мостом доверия и подлинного стратегического сближения двух стран; Президент России Владимир Путин отметил, что он полностью соответствует договорённостям лидеров.

В ноябре около 230 школьников Казахстана и России в командах работали над проектными задачами, которые поставили индустриальные и академические партнёры "Сириуса". Темы — искусственный интеллект, робототехника, космические технологии, биотехнологии и экология; в космическом направлении команды разработали концепции модулей с полезной нагрузкой для спутника формата CubeSat.

Участники и гости Саммита также познакомились с лучшими проектами, выполненными школьниками России и Казахстана в июле 2026 года на научно-технологической программе "Большие вызовы" в "Сириусе".