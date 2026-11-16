Юбилейный конкурс молодых музыкантов пройдет в Самаре

С 26 ноября по 2 декабря в Самаре состоится ХХХ Международный конкурс молодых музыкантов имени Д. Б. Кабалевского, один из старейших и наиболее авторитетных в России. В конкурсе примут участие 205 молодых музыкантов из 6 стран и 19 регионов РФ.

История конкурса началась более 60 лет назад, в 1962 году, в Куйбышеве. Тогда по инициативе Городского молодежного клуба (ГМК-62), при активном участии куйбышевских музыкантов и непосредственной поддержке выдающегося композитора, педагога и общественного деятеля Дмитрия Борисовича Кабалевского, прошел первый конкурс молодых пианистов. Со временем конкурс расширил свои границы: сегодня он проходит в 6 номинациях: "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Академическое сольное пение", "Композиция" и "Музыковедение". В конкурсе участвуют учащиеся и студенты образовательных организаций в возрасте от 10 до 25 лет.

"Этот конкурс по праву считается одним из самых престижных молодежных музыкальных состязаний России. Основанный более 60 лет назад при непосредственном участии композитора, педагога и общественного деятеля Дмитрия Борисовича Кабалевского, он и сегодня с успехом продолжает открывать новые имена, сохранять высокие стандарты исполнительского искусства. Проведение такого престижного творческого соревнования в Самарской области на протяжении многих лет — это не только дань памяти выдающемуся композитору и продолжение академических музыкальных традиций. Конкурс поддерживает талант и трудолюбие молодых исполнителей, помогает им уверенно войти в профессиональное будущее, укрепляет культурные связи между странами и народами", — отмечает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В этом году почетным гостем и членом оргкомитета конкурса им. Д. Б. Кабалевского станет Мария Дмитриевна Кабалевская, дочь композитора, главный редактор журнала "Учитель музыки", президент Фонда Д. Б. Кабалевского.

Впервые на конкурсе работают два дирижера: Михаил Щербаков, дирижер, народный артист России, художественный руководитель Самарской филармонии открывает конкурс, а в третьем, решающем, конкурсном туре и на заключительном концерте за дирижерским пультом — дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Владимир Добровольский. Художественный руководитель конкурса — Владимир Овчинников, заведующий кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, профессор, народный артист РФ.

Мария Дмитриевна вместе с внучатым племянником композитора Василием Щербаковым — профессором Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, профессором Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, профессором Российского государственного социального университета уже бывала на конкурсе и убеждена, что он по- прежнему звучит в духе ее знаменитого отца: "Я помню, он всегда возвращался из Куйбышева после конкурса, такой возвышенно-приподнятый, в отличном настроении. Потому что все получалось, потому что он очень любил детей, любил творить вместе с ними и радовался сам как ребенок, детским успехам".

В 2026 году конкурс посвящен 175-летию образования Самарской губернии, 160-летию Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, 120-летию со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, 440-летию Самары, а также историческим традициям конкурса и именам его выдающихся лауреатов прошлых лет.

Среди участников конкурса в 2026 году — Китайская Народная Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республики Узбекистан, Российская Федерация: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, Хабаровский край, Волгоградская область, Калининградская область, Курская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Челябинская область, Москва, Санкт-Петербург. Юбилейный конкурс привлек внимание студентов консерваторий России, в числе которых Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Российская академия музыки имени Гнесиных, консерватории и институты искусств Санкт-Петербурга, Минска, Уфы, Оренбурга, Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, Астрахани, Казани.

На конкурсе ярко звучат не только классические произведения, но и гуманистические педагогические идеи Д. Б. Кабалевского. В ХХI столетии его взгляды на преподавание продолжают транслировать лучшие представители отечественной музыкальной школы. "Еще в прошлом столетии Дмитрий Борисович во многом предвосхитил те процессы, которые мы видим сегодня: стремление к сохранению и воспитанию духовной культуры, признание приоритета культурных и общечеловеческих ценностей, — рассказала Ираида Миронова, музыковед, заместитель директора ГБУК "Агентство социокультурных технологий" по развитию системы художественного образования, заслуженный работник культуры РФ. — Основой содержания образовательного процесса становится духовный диалог разных поколений. Главное не только научить ребенка виртуозному исполнению, но и привить юным дарованиям нравственно-эстетическое отношение к действительности, показать великую силу искусства, помочь ему раскрыться в музыкальном исполнительстве как личность и, в конечном итоге, сформировать личность".

С конкурсом Кабалевского связаны имена выдающихся музыкантов прошлых лет. В разные годы в состав жюри входили знаменитые пианисты Яков Мильштейн, Мария Гринберг, Альберт Тараканов и Алексей Скавронский, Вера Носина, Лидия Муравьева и Лариса Парфенова; композиторы Александр Флярковский и Александр Пирумов, Александр Чайковский, Ефрем Подгайц, Сергей Слонимский. Среди музыковедов в историю конкурса вошли знаковые для отечественной музыки имена Алексея Фере и Инны Касьяновой, Раисы Глезер и Людмилы Соллертинской, Александра Маклыгина, Татьяны Масловской, Дины Кирнарской. Уже в наши дни лауреаты конкурса имени Д. Б. Кабалевского разных лет, лауреаты ЗОЛОТОЙ КНИГИ "Имена молодых дарований Самарской области" с успехом выступают на ведущих мировых сценах, среди них — оперная певица Лидия Фридман (Италия) и пианист Андрей Кудряков (Китай). Их победы и успешный профессиональный путь стали важной страницей в истории конкурса и музыкальной культуры Самарской области.

Конкурс Кабалевского направлен на изучение классического музыкального наследия и современной музыки, на развитие творческого потенциала молодого поколения музыкантов. На легендарной большой сцене Самарской государственной филармонии финалисты конкурса исполнят шедевры мировой классической музыки: произведения П. И. Чайковского, Р. Шумана, Дж. Пуччини, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, С. С. Прокофьева и, конечно же, Д. Б. Кабалевского.

На конкурсных площадках состоятся прослушивания, мастер-классы с участием членов жюри, концерты с участием победителей и призеров. В дни подготовки к конкурсу в музыкальных школах и школах искусств пройдут конференции, лекции, концерты, творческие встречи, демонстрации документальных фильмов о жизни и творчестве Д. Б. Кабалевского, участников конкурса, об истории конкурса. Участники встреч увидят уникальные кадры хроники конкурса, интервью с членами жюри и участниками. Все мероприятия конкурса бесплатны и открыты для широкой аудитории.

Учредитель — министерство культуры Самарской области. Соучредитель — некоммерческий фонд по содействию развитию общего и среднего музыкального образования, музыкальной культуры и исполнительства имени Д. Б. Кабалевского.

Организатор — государственное бюджетное учреждение культуры "Агентство социокультурных технологий". Соорганизатор — государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области "Самарский региональный центр для одаренных детей". Генеральный партнер — государственное бюджетное учреждение культуры "Самарская государственная филармония".

Партнеры: Самарское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз композиторов России"; Федеральный ресурсный информационно-аналитический центр художественного образования РАМ им. Гнесиных министерства культуры Российской Федерации; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарское музыкальное училище имени Д. Г. Шаталова"; детская музыкальная школа имени Д. Д. Шостаковича; детская музыкальная школа имени Д. Б. Кабалевского.

По итогам конкурса чествуют не только победителей и призеров, но и концертмейстеров участников, преподавателей, подготовившим участников конкурса, — за высокий профессионализм и педагогическое мастерство. Некоммерческий фонд имени Д. Б. Кабалевского присуждает премии за лучшее исполнение произведений композитора.