"Стрелка" приглашает самарцев в читательский клуб

Молодежное пространство "Стрелка" объединяет любителей литературы в читательском клубе, где можно не только обсуждать книги, но и находить единомышленников, знакомиться и проводить время в приятной компании.

"Стрелка" — пространство для молодежи Самары, которое организует образовательные, культурные и творческие мероприятия, поддерживает молодежные инициативы и создает возможности для общения и самореализации. Читательский клуб стал одним из направлений этой работы.

Встречи проходят раз в месяц в уютной кофейне "Толстой". Участники вместе выбирают произведения, делятся впечатлениями о прочитанном, обсуждают героев и сюжетные повороты, а также участвуют в творческих активностях.

Первая встреча состоялась в сентябре. В октябре участники обсудили роман Мэтта Хейга "Полночная библиотека". Разные взгляды на произведение сделали разговор особенно интересным, а к клубу присоединились новые участники.

Для следующей встречи выбрали научно-фантастический роман Энди Вейера "Проект "Аве Мария".

Ближайшая встреча — 27 ноября, с 18:00 до 20:30.

Место проведения: кофейня "Толстой", Самара, ул. Некрасовская, 63.

Присоединиться к читательскому клубу может любой желающий. Даже если вы не успели прочитать выбранное произведение, можно прийти, познакомиться с участниками, послушать обсуждение и принять участие в выборе следующей книги.

Участие бесплатное. Для вступления в клуб необходимо заполнить небольшую анкету, после чего с вами свяжутся организаторы.

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